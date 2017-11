Valmieras teātrī 17. novembrī LMT Mansards zālē piedzīvo Tenesija Viljamsa ar Pulicera prēmiju (1955) apbalvotā drāma "Kaķis uz nokaitēta skārda jumta" Ineses Mičules režijā.

Iestudējuma radošajā komandā arī scenogrāfe un kostīmu māksliniece Agnese Kaupere, horeogrāfe Liene Stepena un gaismu māksliniece Baiba Sīmane-Ambaine.

Lai gan luga ir sarakstīta pagājušā gadsimta 50. gados, tajā skartās tēmas – mīlestība, naids, savas identitātes meklējumi, citāda orientācija, bailes, vientulība, nāve – mūsdienu kontekstā ir aktuālas joprojām. "Kaķis uz nokaitēta skārda jumta" tiek dēvēts par pasaules bestselleru – 2013.gadā luga piedzīvoja iestudējumu Brodvejā ar Skārletu Johansoni kaķenes Megijas lomā. Atšķirībā no citām Tenesija Viljamsa lugām, tikai šogad tā piedzīvo savu uzvaras gājienu uz Latvijas teātra skatuves – pavasarī luga tika iestudēta Dailes teātrī ar Rēziju Kalniņu galvenajā lomā, bet Valmieras teātrī savu ilgi loloto darbu iestudē režisore Inese Mičule, Megijas lomu uzticot vienai no spēcīgākajām Valmieras teātra aktrisēm – Ievai Puķei.

"Viss nav tik vienkārši. Viņš mīl to, kā vairs nav. Viņa mīl viņu. Tas mīl sevi. Tā mīl to un vēl viņu. Viņus nemīl neviens. Svarīgi neiekrist lugā izliktajos slazdos. Noturēties, piezemēties uz visām četrām. Jo kaķis ir simbols drosmei dzīvot neatkarīgi un rīkoties pēc savas sirdsapziņas. Kaķis dara, ko grib, dabū to, kas tam vajadzīgs, nekautrējas, neko sev neliedz, ir godīgs un tiešs. Tad kāpēc mēs gaidām to brīdi, kad ir jau par vēlu?" saka režisore Inese Mičule.

Pārējās lomās: Rūta Dišlere, Kārlis Freimanis, Mārtiņš Liepa, Skaidrīte Putniņa un Rihards Rudāks.

Izrāde "Kaķis uz nokaitēta skārda jumta" arī 19., 22. un 28. novembrī.