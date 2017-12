7. decembrī Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvos Dankana Makmillana (Duncan Macmillan) lugas "Cilvēki, lietas un vietas" iestudējums Valtera Sīļa režijā, ar aktrisi Maiju Doveiku galvenajā lomā.

Mūsdienu britu lugas galvenā varone savu talantu realizē uz skatuves, bet ar teātri ir par maz. Bēgšanai no dzīves viņa izmanto arī narkotikas, un to spēks izrādās lielāks par viņas pašas gribu – izrāde jāpārtrauc, teātris jāatstāj. Bet – pat visveiksmīgākā rehabilitācijas programma spēj cilvēkam palīdzēt atbrīvoties no atkarībām tikai tad, ja viņš pats to vēlas. Iestudējums ir smeldzīga drāma par jaunas sievietes attiecībām ar sevi un pasauli.

"Cilvēki, kuri pakāpeniski atsakās no šīs dzīves par labu azartspēlēm, alkoholam vai narkotikām, uzdod ikvienam, kurš neposta savu kārtīgo dzīvi šādā veidā, ļoti nopietnus jautājumus. Kas ir tas, kādēļ tu izvēlies šo realitāti? Kas ir tas, kas tev liek ik dienas uztraukties par visiem ikdienas sīkumiem un nebūšanām? Kas tev liek saglabāt skaidru prātu un sākt jaunu dienu, lai dotos uz darbu? Kas tad ir tava dzīves jēga? Cik drošs tu par sevi esi, lai pateiktu, ka nekad nedosies pa to ceļu, kur visas šīs nebūšanas aizplūst. Kas ir tas, kas mums liek ticēt, ka tas, ko mēs ikdienas darām, ir šo pūliņu vērts?" skaidro izrādes režisors Valters Sīlis.

Lomās: Lāsma Kugrēna, Juris Lisners, Uldis Anže, Ivars Kļavinskis, Sanita Pušpure, Daiga Gaismiņa, Kaspars Aniņš, Kristians Kareļins, Ance Kukule, Sandija Dovgāne, Elizabete Skrastiņa, Elīna Bojarkina, Una Eglīte un Alīda Pērkone.

Scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Uģis Bērziņš, Toma Auniņa mūzika, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, no angļu valodas tulkojis Edvīns Raups.

Lugas autors Dankans Makmillans ir mūsdienu britu dramaturgs un režisors, kura ievērojamākās lugas ir "Plaušas", "Cilvēki, lietas un vietas", "Visas lietas skaistas", "Aizliegtā zona", "2071" un Dž.Orvela romāna "1984" dramatizējums sadarbībā ar režisoru Robertu Aiku. Visi viņa darbi aplūko kādu laikmetīgu, sociāli politisku tēmu.

Luga "Cilvēki, lietas un vietas" ("People, Places and Things") ir sarakstīta 2015.gadā un tajā pašā gadā arī nominēta Olivjē balvai kā labākā jaunā luga.