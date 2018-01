Ar pirmizrādi 27. janvārī iedvesmas telpā "Dzirnas" sākusies muzikālās dejas fantāzijas "Mana daba" izrāžu sērija, ko veidojuši horeogrāfi Agris Daņiļevičs un Kārlis Božs kopā ar "Dzirnu" dejotājiem.

Kā informē uzveduma veidotāji, uzvedums tapis gandrīz gadu ilgā radošā kopdarbā ar Justu un grupas "Tax Free" mūziķiem.

Agris Daņiļevičs šo uzvedumu iecerējis jau pirms četriem gadiem, uz to viņu pamudinājusi iepazīšanās ar Norvēģijas dabu. Horeogrāfs par izrādi saka: "Ja vienā ielas pusē ir pilsēta un otrā kalni, mežs un ūdens, man nebūtu jādomā kurp doties. Protams dabā! Esmu no tiem. Izrādē stāstām to, kā mēs dabu redzam un sajūtam. Kā mēs jūtamies un kā daba ietekmē un maina mūsu pašu dabu. Vārdu spēle nav nejauša. Šī sakritība ir ārkārtīgi skaista. Daba veido dabu. Ar šo mēs gribam pateikt, cik svarīgi ir mācīties dabu. Novērtēt tās daudzveidību, krāšņumu, varenību un trauslumu. Atklāt dabā esošo, bet nepamanīto. Cik svarīga ir cilvēka un dabas gudra līdzāspastāvēšana, mīlot, saudzējot, sargājot to."

Izrādes tapšanas procesā katram bija iespēja kļūt par horeogrāfijas līdzautoru, fantazēt, ieteikt un īstenot savas domas lidojumu. Arī mākslinieciskais noformējums ir neierasts, četri izpletņi, kas veido īpašu noskaņu un papildina horeogrāfiju, mūziku un gaismu spēles," atklāj Deju skolas "Dzirnas" mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs Agris Daņiļevičs.

Muzikālās dejas fantāzijas "Mana daba" māksliniecisko komandu veido horeogrāfi Kārlis Božs un Agris Daņiļevičs, oriģinālmūzikas autori un izpildītāji grupas "Tax Free" mūziķi Justs Sirmais – taustiņi un balss, Ralfs Brieze – ģitāra, Dominiks Jarmakovičs – ģitāra, Jānis Polis – bass, Rūdolfs Daņiļevičs – bungas un perkusijas, kostīmu māksliniece – Līga Vītoliņa, gaismu režijas veidotājs – Normunds Bļasāns un "Kompānija NA", repetitors – Vladimirs Ponomarjovs un vokālā pedagoģe – Igeta Gaiķe.

Izrādes notiks februāra piektdienās pulksten 19.30 un svētdienās pulksten 18.00.

Iedvesmas telpa "Dzirnas" atrodas Lāčplēša ielā 106, K-1, Rīgā.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.