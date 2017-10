Jaunais režisors Toms Treinis Dailes teātrī iestudējis Edvarda Olbija attiecību drāmu "Kam no Vilka kundzes bail?", kas pirmizrādi piedzīvos 10. oktobrī, Kamerzālē, Radošo meklējumu ciklā "Brīva skatuve". Iestudējumā pēc ilgāka pārtraukuma Dailes teātrī atkal spēlēs aktrise Agnese Zeltiņa, kurai Toms Treinis uzticējis Martas lomu, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Liene Jakovļeva.

Savukārt Džordža loma uzticēta Ivaram Auziņam, Elīna Avotiņa atveidos Dārgumu, bet Andris Bulis izrādē būs Niks.

Marta un Džordžs ir laulāts pāris, kas spēlē bīstamas emocionālās spēles. Kad pēc viesībām viņiem uz dzērienu pievienojas otrs precēts pāris, izrādās, ka Martas un Džordža laulība ir uz sabrukuma robežas. Pazemojošos pārmetumos un agresīvā izsmieklā atklājas viss attiecību rūgtums un pieviltās cerības. Taču nav jau tā, ka Nika un viņa Dārguma laulībā viss būtu ideāli. Pamazām sagraujot pašu izlolotās ilūzijas un atgriežoties pie sāpīgi neērtās realitātes, viņiem visiem kopā jāpārdzīvo šī "Valpurģu nakts" un eksorcisma rituālā jāizdzen no sevis dziļi slēptie dēmoni.

"Aktieru četrotnei, kas ir manā rīcībā, un arī man pašam šis materiāls sākotnēji bija – un vēl arvien arī ir – liels izaicinājums. Sākotnēji, domājot par iespējamo lugu Dailes teātra cikla "Brīvā skatuve" kontekstā, uzdūros filmai "Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?", pēc tam izlasīju filmas scenāriju un visbeidzot arī Olbija lugu. Materiāls mani ļoti uzrunāja. Kā es sapratu no teātra puses, dalība šajā ciklā nozīmē manu iespēju pierādīt pašam sevi, kas ir ļoti forši; un tajā pašā laikā tā dod arī kaut kādu radošu brīvību, ka tu vari veidot izrādi no teātra krājumos esošajiem scenogrāfijas materiāliem, nevis veidot jaunu, nododot izvērtēšanai maketu un visu pārējo. Tas pats attiecas arī uz tērpiem," izrādes tapšanas gaitu komentē T. Treinis.

Izrādes māksliniece ir Pamela Butāne, savukārt lugu no angļu valodas tulkojis Jānis Elsbergs. Luga "Kas baidās no Virdžīnijas Vulfas?" (1962) saņēmusi Tonija balvu kā gada labākā luga.