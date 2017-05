Dailes teātra Mazajā zālē 25. maijā pirmizrādi piedzīvos režisores Lauras Grozas-Ķiberes iestudētā Tenesija Viljamsa drāma divās daļās "Kaķis uz nokaitēta skārda jumta".

Šis ir viens no pazīstamākajiem Tenesija Viljamsa darbiem un viņa paša mīļākā luga, kas ieguvusi Pulicera prēmiju dramaturģijā 1955. gadā.

"Es nesaprotu, kāpēc šī luga Latvijas teātru iestudējumu kontekstā bija pagājusi garām nepamanīta, ja neskaita televīzijas iestudējumu 1993. gadā. Šī dramaturģija ir izteikti psiholoģiska un ļoti smalka – tas, ko tēli runā, ir viens, tas, ko viņi domā, ir kas cits, un tas, ko viņi dara, – vēl kaut kas cits… Un tad, kad uztausta visus šos trīs aspektus un mēģina to visu savienot kopā, ir ārkārtīgi interesanti, bet vienlaicīgi arī ārkārtīgi sarežģīti," par darbu ar šo amerikāņu dramaturģijas klasiku sarunā pirms pirmizrādes ar teātra zinātnieci Ingrīdu Vilkārsi teikusi režisore.

Lugā bagātā uzņēmēja Lielā Tēta ģimene ir sapulcējusies kopā, lai nosvinētu ģimenes galvas dzimšanas dienu. Viesībām tiešām ir iemesls – Lielais Tētis ir uzzinājis labus jaunumus par savu veselību, kas lika raizēties visai ģimenei. Tādai ģimenei, kurā viss ir meli un visi ir meļi...

Lomas jauniestudējumā atveido Rēzija Kalniņa (Margarēta), Lauris Dzelzītis (Briks), Lilita Ozoliņa (Lielā Mamma), Juris Žagars (Lielais Tētis), Ieva Segliņa (Meja), Intars Rešetins (Gūpers), Dainis Gaidelis (Dakteris Bo), kā arī Kārlis Pārups un Paula Pārupa (Bērni).

Radošajā komandā strādā arī scenogrāfs un video mākslinieks -8, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka un gaismu mākslinieks Jānis Sniķers. Lugu no angļu valodas tulkojusi Evita Mamaja.

Luga "Kaķis uz nokaitēta skārda jumta" tiek izrādīta saskaņā ar vienošanos ar "The University of the South", Sewanee, Tennessee.