Viens no redzamākajiem Krievijas režisoriem Kirils Serebreņņikovs Latvijas Nacionālajā teātrī ir iestudējis lietuviešu dramaturga Marjus Ivaškeviča absurda komēdiju "Tuvā pilsēta", kurai pirmizrāde būs 4. martā.

Luga ir par attiecībām ģimenē. Trīsdesmitgadnieki Ivo un Annika mīl viens otru, tomēr ģimenes dzīves rutīna, darbs un trīs bērni dara savu, un Ivo gandrīz ik nedēļas nogali pazūd no mājām, lai pabūtu kopā ar draugiem un paskatītos uz savu dzīvi no malas – no tuvās pilsētas. Kad Annikai tas beidzot apnīk, arī viņa dodas uz otru pilsētu – paskatīties, kas ir tas, ko redz Ivo, un dzīve sagriežas ar kājām gaisā.

Lomās – Marija Bērziņa, Maija Doveika, Dita Lūriņa, Jānis Āmanis, Gundars Grasbergs, Arturs Krūzkops, Romāns Bargais, Kārlis Reijers un Kaspars Zvīgulis.

Scenogrāfs un kostīmu mākslinieks – Kirils Serebreņņikovs, horeogrāfs – Jevgeņijs Kulagins (Krievija), Jēkaba Nīmaņa muzikālais noformējums, gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš, video mākslinieks – Toms Zeļģis, producente un kostīmu mākslinieka asistente – Ilona Matvejeva, grima mākslinieces – Ivanda Šmite un Līva Drešere.

Luga "Tuvā pilsēta" (2005), tulkota angļu, krievu, somu, slovēņu, itāliešu, latviešu valodā, iestudēta Triestē (2008), Maskavā (2011), Pori (2012), Grenoblē (2015), Oklendā (2016).