Svētdien, 6. augustā, Dzintaru koncertzālē izskanēja 18. Starptautiskais baleta festivāls "Baleta zvaigznes Jūrmalā", kas savā pilngadībā priecēja ar spāņu, kanādiešu, armēņu un kazahu mākslinieku sniegumu, kā arī iepazīstināja ar Latvijas horeogrāfu jaunākajām idejām un dejotāju sasniegumiem klasisku lomu interpretācijā.

Kā portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji, pirmo reizi Latvijas skatītājiem bija iespēja redzēt duetus no pasaulslaveno horeogrāfu Džona Noimaijera un Džoba Kranko darbiem "Oņegins" un "Otello", Štutgartes baleta vadošo solistu - Alīsijas Amatrieinas un Džeisona Reilija izpildījumā. Hamburgas baletu pārstāvēja katalāņu izcelsmes vadošais solists Alekss Martinezs, bet virtuozās tehnikas cienītāju nedalītu atzinību guva armēnis Avetiks Karapetjans, kurš Jūrmalā dejoja pārī ar Elinu Kamalovu no Marijas teātra. Dienvidniecisko temperamentu koncertā nodrošināja vadošo baleta solistu pāris no Astanas Valsts operas un baleta teātra – kazahstānieši Bahtijars Adamzans un Madina Basbajeva.

Koncertā varēja baudīt arī Latvijas Nacionālā baleta solistu Jolantas Lubejas, Jūlijas Braueres, Artura Sokolova, Raimonda Martinova, Antona Freimaņa, Kārļa Cīruļa, un Germana Ševčenko sniegumu, kuri kopā ar kordebaletu izpildīja fragmentus no baleta "Korsārs" un jaunākā sezonas iestudējuma "Pie zilās Donavas". Savukārt horeogrāfi Raimonds Martinovs un Antons Freimanis publikai rādīja savus jaunākos darbus.