Džonijs "Ērglis" Bairons ir ekscentrisks dzīves baudītājs un fantastisku stāstu stāstītājs. Reiz viņš bijis nevaldāms un, pēc paša teiktā, vēl joprojām daudzās jomās nav pārspēts. Reiz visi vīrieši viņu apbrīnojuši un neviena sieviete nav spējusi pretoties viņa šarmam. Arī tagad, vietējā lauku gadatirgus dienas rītā, Džonijs ir pieprasīts vīrietis, kurš nevar sūdzēties par uzmanības trūkumu. Visi no viņa kaut ko grib. Vietējās varas autoritātes grib padzīt viņu no meža midzeņa, viņa dēls grib, lai tētis beidzot aizved viņu uz gadatirgu, kāds tēvs grib ar viņu nopietni izrēķināties un vesels bars dažādu – bieži nepilngadīgu – sabiedroto grib viņa neizsmeļamos narkotiku un alkohola krājumus. Pusaudži un dzīvei nepiemērotie, kuri nevēlas vai nespēj pieaugt, pulcējas ap Džoniju. Alkas pēc pirmatnējas mežonības un nepakļaušanās sistēmai atdzīvojas Džonija pārgalvīgi piedauzīgajos un satraucoši aizraujošajos stāstos par senatnes idealizēto mītisko pasauli – tādu pasauli, kurā mājo milži, kas šobrīd nevienam vairs nav vajadzīgi. Bet varbūt kaut kas no Džonija ērmīgajiem stāstiem tomēr varētu izrādīties patiesība?

"Svarīgākais vēstījums ir par aplauzto indivīdu. Par nepieciešamību ļaut cilvēkam būt brīvam. Nenorādīt indivīdam, ko viņam būs vai nebūs darīt, ja viņš neapdraud citus cilvēkus ar to, ko viņš dara. Ja viņš riskē tikai pats ar sevi, viņš drīkst to darīt. Ja viņš riskē ar citiem, viņš, iespējams, nedrīkst to darīt. Pretējā gadījumā ir vēl trakākas sekas, jo viņš kļūst destruktīvs. Vairs ne tikai pret sevi, bet arī pret citiem cilvēkiem. Man tas liekas stāsta vērts," sarunā ar teātra zinātnieci Andru Rutkēviču atklāj Laura Groza-Ķibere.

Džonija "Ērgļa" Bairona lomu atveido Juris Žagars. Pārējās lomās – Lauris Dzelzītis (Rudais), Dainis Grūbe (Lī), Lauris Subatnieks (Deivijs), Ērika Eglija (Pī), Anta Aizupe (Taņa), Gints Grāvelis (Veslijs), Pēteris Liepiņš (Profesors), Kristīne Nevarauska (Dona), Indra Briķe (Mis Foseta), Intars Rešetins (Misters Pārsonss), Anete Krasovska (Fedra), Raivis Vidzis (Trojs), Mixmaster Raitis (DJ), Sergejs Fjodorovs (Frenks) un Teodors Timrots (Mārkijs).

Režisore Laura Groza-Ķibere radošajā komandā strādāja kopā ar scenogrāfu Mārtiņu Vilkārsi, kostīmu mākslinieci Kristīni Pasternaku, video mākslinieku -8, muzikālā noformējuma autoru Mixmaster Raiti, komponistu Kārli Auzānu, kustību konsultantu Sergeju Fjodorovu un gaismu mākslinieku Jevgeņiju Vinogradovu. Lugu no angļu valodas tulkojis Jānis Elsbergs.