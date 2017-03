Mūsdienu krievu dramaturga Valentīna Krasnogorova luga "Mīlestība līdz prāta zudumam" ir intriģējoša komēdija, kurā negaidīti pavērsieni un absurdas situācijas notur skatītaju neziņā līdz pat pēdējam brīdim, liekot uzdot sev jautājumus – kurš no varoņiem ir jucis un kurš no viņiem melo. Izrādes režisors Ivars Lūsis min, ka lugas autors Valentīns Krasnogorovs ir viens no Krievijas modernās komēdijas meistariem, savukārt pati izrāde ir jautrs un viegls ekskurss par to, kas tad notiek aiz mīlestības un melu krustpunkta.

Ārsta kabinetā ierodas pacients, kurš sirgst ar periodiskiem atmiņas zudumiem, un jau pirmajās minūtēs spēj izvest godājamo ārstu no pacietības. Sākas juceklīgi notikumi, pietuvinot cienījamo ārstu aizvien tuvāk neprāta robežai.

Izrādes scenogrāfiju veidoja Kristaps Skulte, kuram šis jau ir trešais darbs Daugavpils teātrī (mākslinieks iepriekš veidoja scenogrāfiju izrādēm "Īsa pamācība mīlēšanā" un "Divi smiltājā"). Tāpat izrādes radošajā komandā darbojās kostīmu māksliniece Jūlija Ļaha un gaismu mākslinieks Sergejs Vasiļjevs. Izrādē piedalās Mihails Samodahovs, Viktors Jancevičs, Irina Kešiševa, Jurijs Losevs un Žanna Lubgāne. Izrāde krievu valodā.

Tuvākā izrāde notiks 1. aprīlī pulksten 18.00. Biļetes – Daugavpils teātra kasē (654 26520) un internetā.