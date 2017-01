Izrādi apmeklēja arī pārstāvji no Brīvdabas muzeja, Silmaču muzeja un Druvienas pagasta.

Režisora Zigurda Neimaņa iestudētajā izrādē, kas šovasar būs skatāma arī brīvdabas estrādēs, tostarp 16. jūnijā Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā un 23. jūnijā Druvienā, kā arī vairākās Latvijas pilsētās, bija pulcējušies aktieri no lielākajiem Latvijas teātriem – Edgars Pujāts (Liepājas teātris), Regīna Devīte, Elīna Vāne, Ieva Puķe, Kārlis Neimanis un Inese Ramute (Valmieras teātris), Ģirts Ķesteris, Dārta Daneviča un Gints Grāvelis (Dailes teātris), Inta Tirole un Juris Hiršs (Latvijas Nacionālais teātris). Kā piezīmē rīkotāji, Juris Hiršs izpalīdzējis savam kolēģim Imantam Stradam no Valmieras teātra – šajā iestudējumā Joskes loma ir uzticēta tieši viņam. Izrādē piedalījās arī dziedātāji Ieva Sutugova un Nikolajs Puzikovs Ieviņas un Kārlēna lomas, kā arī dejotāji no TDA "Auda".

Biļetes uz vasaras izrādēm var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.