Dailes teātra Lielajā zālē tapusi pirmā 2018./2019. gada sezonas abonementa izrāde – Franka Vēdekinda "Lulū" Dž. Dž. Džilindžera režijā. Tās pirmizrāde notiks 21. septembrī.

Iestudējuma galvenā varone Lulū dzīvo greznībā, bet viņai ar to ir par maz. "Ja viņam būtu kaut mazākā nojausma par to, kāda es patiesībā esmu, viņš man uzkārtu kaklā akmeni un noslīcinātu jūrā visdziļākajā vietā," viņa saka par savu vīru, kurš viņu mīl un kuru var mānīt bezgalīgi. Viņa uztur vīriešu dvēselē uguni un iegrūž viņus bezdibenī. Viņa kļūst par dzīves lāstu un bendi saviem vīriešiem. Kad viņa beidzot būs apmierināta? Un kā lai izārstējas no viņas?

Izrādes titullomu atveido Ilze Ķuzule-Skrastiņa, citās lomās Andris Bulis (Šēns), Dainis Grūbe (Aļva), Mārtiņš Upenieks (Švarcs), Dainis Gaidelis (Golls), Lelde Dreimane (Noslēpumaina sieviete).

Dž. Dž. Džilindžers izrādes radošajā komandā aicinājis mākslinieku Artūru Bērziņu, kurš veidojis izrādes scenogrāfiju, kostīmu mākslinieci Katju Šehurinu, horeogrāfi un režisora asistenti Lindu Kalniņu, video mākslinieku Arti Dzērvi un gaismu mākslinieku Sergeju Skornjecki (Krievija).