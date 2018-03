Ceturtdien, 15. martā, Latvijas Nacionālā teātra Aktieru zālē pirmizrādi piedzīvos Andri Lūpa "Dūja" Toma Treiņa režijā, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Līga Rimšēviča.

Komēdija par mūsdienu teātra aizkulišu saspringto un briesmu pilno dzīvi – jauns režisors nāk ar neaprakstāmām ambīcijām, vecais premjers nav ar mieru tām pakļauties, lokālā zvaigzne kārtējo reizi gaida bērnu, skatuves strādnieks labprāt nosvilinātu teātri, Kultūras ministrija negrib dot naudu, direktoram paliek sirmi mati, bet, vienalga, - teātrim ir savi fani, kas gatavi atdot pusdzīvi, lai nokļūtu šai "paradīzē".

"Tagad, kad jau laiciņu teātrī esmu pastrādājis, man ļoti gribējās izveidot izrādi, kurā būtu parādīts izrādes tapšanas process, teātra aizkulišu dzīve. Teātra skatītājs jau parasti redz tikai to izrādes gala variantu, bet tapšanas procesu neredz. Šī luga ir interesanta ar to, ka nedaudz hiperbolizēti, pat nedaudz ar absurda elementiem varam dot ieskatu aktieru, režisora, skatuves strādnieka, direktora teātra dzīvē un sadzīvē, kur ir tādas pašas problēmas, kā strādājot arī jebkurā birojā – kāds kādu mīl, trūkst naudas, kāda lieta ir jāatrisina par katru cenu, kāds pat grib visu nodedzināt. Šis būs mūsu radošās grupas subjektīvs viedoklis par to, kā top māksla" – stāsta izrādes režisors Toms Treinis.

Lomās: Ģirts Jakovļevs, Voldemārs Šoriņš, Uldis Anže, Juris Hiršs, Juris Lisners, Līga Zeļģe, Mārtiņš Brūveris, Raimonds Celms, Madara Bore, Zane Jančevska, Lolita Cauka.

Scenogrāfs Kristaps Kramiņš, kostīmu māksliniece Gerda Šadurska, gaismu māksliniece Lienīte Slišāne, komponists Mārtiņš Zariņš, producente Linda Helviga.