Kā portālu "Delfi" informē mūzikla veidotāji, pirmizrāde gaidāma 7. jūlijā Valmieras pilsētas estrādē.

Šogad abi šī mūzikla autori – Uldis Marhilēvičs un Māra Zālīte svinēja apaļas jubilejas, tāpēc vairāk nekā 15 gadus pēc "Tobāgo!" pirmizrādes Dailes teātrī, šovasar iestudējums apceļos vairāku Latvijas pilsētu estrādes.

"Ir izaugusi vesela paaudze, kas šo izrādi, ko tolaik noskatījās tūkstošiem cilvēku, nav redzējusi, un man šķiet – ja vēl nav redzēta "Tobāgo!", tad šīs vasaras izrādes varētu būt labs iemesls to izdarīt," saka izrādes libreta un dziesmu tekstu autore – dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte.

Savukārt izrādes režisors Valdis Liepiņš uzsver, ka Tobāgo ir ne tikai Kurzemes kādreizējās varenības pierādījums, bet arī ikkatra mūsu Laimes zeme, kuru dažkārt mēdzam meklēt ļoti tālu, lai gan tā varbūt atrodas tepat blakus. "Tas bija skaists laiks, kad izrādi iestudējām pirmoreiz, tādēļ arī tagad pie šīm vasaras izrādes iestudēšanas ķeros ar prieku. Uzskatu, ka "Tobāgo!" ir viena no labākajām šāda žanra izrādēm, kam tekstu un libretu sarakstījusi Māra Zālīte," pauž Liepiņš.

""Tobāgo!" ir viens no mīļākajiem un arī viens no dārgākajiem darbiem manā daiļradē, jo tas saistīts ar manu dzimto pusi – Kurzemi," atzīst izrādes mūzikas autors Uldis Marhilevičs, piebilstot – viņaprāt, mūzikls "Tobāgo!" ir viens no skaistākajiem un arī skumjākajiem latviešu tautas likteņstāstiem. "Turklāt šīs vasaras izrādes būs arī mana sena sapņa piepildījums, jo visu mūžu esmu gribējis būs aktieris, un šajā iestudējumā esmu ticis pie Stāstnieka lomas, tāpēc varēšu izrādēs ne tikai piespēlēt mūziku, bet arī izspēlēties kā aktieris!" ar smaidu saka izrādes mūzikas autors Uldis Marhilevičs.

Galvenajās lomās: Aija Dzērve (Dailes teātris) un Mārcis Maņjakovs (Latvijas Nacionālais teātris). Lomās: Olga Dreģe, Indra Briķe, Jānis Paukštello, Katrīne Pasternaka, Valdis Liepiņš, Andris Bērziņš, Madara Botmane, Sarmīte Rubule u.c. Visās izrādēs pie klavierēm būs pats mūzikas autors – komponists Uldis Marhilevičs! Izrādes scenogrāfs, tāpat kā pirms 15 gadiem, ir Aigars Ozoliņš.

Iestudējuma darbība risinās, kad Kurzemes un Zemgales hercogiste ir sasniegusi augstu ekonomisko un kultūras līmeni un nosaka gaisotni visā Eiropā. Lielākā daļa Eiropas valstu ir parādā mazajai Kurzemei. Hercoga Jēkaba sapņi sniedzas daudz tālāk par Eiropu. "Man jāiegūst pasaule!" un – 80 ģimenes tiek nosūtītas pāri Atlantijas okeānam uz Tobāgo! Tas ir stāsts par lieliem, skaistiem sapņiem, kas diemžēl mēdz arī nepiepildīties, bet bez kuriem nevar dzīvot. Par cerībām un vilšanos, par mīlestību un nāvi, visbeidzot par kādu ārkārtīgi nozīmīgu, aizraujošu un leģendām apvītu lappusi Latvijas vēsturē – Kurzemes hercogistes ziedu laikus, kad Hercogs Jēkabs kolonizē Gambiju un Tobago.

Dziesmuspēles "Tobāgo!" izrādes notiks:

7. jūlijā plkst. 19.00 Valmieras estrādē;

29. jūlijā plkst. 19.00 Jelgavā, Uzvaras parka estrādē;

5. augustā plkst. 19.00 Dobeles estrādē;

11. augustā plkst. 19.00 Kandavas estrādē;

12. augustā plkst. 19.00 Bauskas estrādē;

25. augustā plkst. 19.00 Saulkrastu estrādē;

26. augustā plkst. 20.00 Ikšķiles estrādē (brīvdabas izrāžu noslēgums);

13. oktobris plkst. 19.00 Latgales Vēstniecība "Gors";

15. oktobris plkst. 18.00 Rīgas Kongresu nams;

27. oktobris plkst. 19.00 Vidzemes Koncertzāle "Cēsis"

Biļetes uz izrādēm var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. Tuvojoties izrādes norises datumam, biļešu cenas var paaugstināties.