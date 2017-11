Fotostāsts: 12 stundas vienai dekorācijai – skatuvnieku darbs Nacionālajā teātrī

Ierodamies teātrī deviņos no rīta. "Teātrim šī ir gandrīz nakts," smejas teātra sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Rimšēvica, kuras vadībā drīz vien nonākam uz šīs valsts tapšanā svarīgākās skatuves.

Tomēr "nakts" ir ne visiem. Vēli vakari un agri rīti ir skatuvnieku darba laiks – iepriekšējā naktī nobūvēta abu "Latgolas" izrāžu dekorācija, bet daļa no strādniekiem gandrīz taisnā ceļā ieradušies no Sanktpēterburgas, kur teātris viesojies ar Kirila Serebreņņikova iestudējumu "Tuvā pilsēta". Viesizrādes bijusi laba skola – treniņš, lai dekorāciju uzbūvētu pēc iespējas īsākā laikā.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Savukārt "Klūgu mūka" dekorācija ir viena no šobrīd vissarežģītāk un laikietilpīgāk būvējamām repertuāra izrādēm. Savā ziņā rekordiste – dekorācijas uzbūvēšana aizņem aptuveni 12 līdz 13 stundas. Turklāt, izņemot "Skroderdienas Silmačos" un "Sudraba slidas", gandrīz nekad viena un tā pati izrāde netiek spēlēta divus vakarus pēc kārtas.

Foto: Margarita Germane. Skats no izrādes "Klūgu mūks"

Nacionālā teātra repertuārā šobrīd ir 56 izrādes, kas nozīmē – tieši tikpat daudz dekorāciju komplektu. Sarežģītākās no tām, kuru uzbūvēšana aizņem vairāk nekā 10 stundas "Mežapīle" un "Sarkangalvīte".

Lai gan no skatītāju zāles scenogrāfa Ginta Sippo radītā dekorācija iestudējumam "Klūgu mūks" nemaz tik sarežģīta neizskatās, tomēr tajā ir daudz un dažādas detaļas. Piemēram, dekorācijas griestu konstrukcijas saslēgšana prasa aptuveni trīs ar pusi stundas.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Vidējais skatuves uzbūves laiks ir aptuveni astoņas stundas. Savukārt jau iepriekš pieminētā "Latgola" skatuvniekiem aizņem aptuveni četras stundas, kas tiek uzskatītas par īpaši vieglu gadījumu.

Savukārt skatuves dziļumā paveras vismaz divas reizes lielāka telpa, kur kā zirgi steliņģos rindojas citu izrāžu dekorācijas noteiktā secībā. Pirmā šai rindā stāv "Trīne" – izrāde repertuārā ir jau nākamajā dienā.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Teātrī stāv konkrētās nedēļas izrāžu dekorācijas, pārējās stāv Nacionālā teātra angārā no kurienes ik nedēļu tās tiek pievestas klāt un aizvestas prom, atkarībā no repertuāra. Savukārt, kad izrādes savu mūžu teātrī beidz, to dekorācijas noraksta, bet atsevišķas detaļas, kā arī mēbeles, kas nākotnē varētu noderēt, saglabā. Tāpat šis un tas noderīgs atrodas pasākumu rīkotājiem.

Kad skatuves uzbūve tuvojas noslēgumam, darbu sāk gaismu mākslinieks, kurš, atbilstoši sākotnējai iecerei, izgaismo dekorāciju un pārbauda, vai viss darbojas un atrodas savas vietās.