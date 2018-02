Liepājas teātrī 10. martā pirmizrādi piedzīvos režisora, Latvijas Leļļu teātra mākslinieciskā vadītāja Ģirta Šoļa muzikālā komēdija pieaugušajiem "Biļete uz Tranaju", portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Izrādei par pamatu ir ņemts amerikāņu rakstnieka Roberta Šeklija stāsts ar tādu pašu nosaukumu. Kā sola veidotāji, šis iestudējums būs visai neparasts, jo pārstāv žanru, kas ne pārāk bieži tiek uzvests uz skatuves – zinātnisko fantastiku, turklāt režisors to iestudē kā muzikālu darbu – savā veidā kā eklektisku koķetēriju starp dažāda teātra mākslas žanriem.

Amerikāņu rakstnieks Roberts Šeklijs (1928 – 2005) savus darbus sāka publicēt 1951. gadā dažādos zinātniskās fantastikas žurnālos. Savas dzīves laikā viņš sarakstījis vairākus simtus stāstu, desmitiem romānu.

""Biļete uz Tranaju" ir bijis viens no darbiem, kas ļoti lielā mērā ir ietekmējis manu skatījumu uz pasauli, viens no darbiem kuru vienmēr esmu gribējis realizēt skatuves versijā. Un esmu ārkārtīgi pateicīgs liktenim par to, ka šī iespēja beidzot ir pienākusi," stāsta Ģirts Šolis.

Marvins Gudmens, vīlies gan valsts pārvaldē, gan cilvēkos, nolemj pamest zemi un doties uz visuma nostūrī esošo Tranaju – miermīlīgu, ziedošu, laimīgu pārpilnības zemi, kuru apdzīvo nevis svētie, skeptiķi, vai intelektuāļi, bet gluži parasti cilvēki, kuriem izdevies īstenot utopiju. Kā lai savādāk izskaidro faktu, ka uz Tranajas nav nabadzības, noziedzības, cilvēki ir laimīgi un pārtikuši? Neticamā kārtā tieši tur viņš arī nokļūst, un piedzīvojumi var sākties.

Marvina Gudmena lomā iejutīsies aktieris Kaspars Kārkliņš. Pārējās lomās aktieri – Egons Dombrovskis, Ilze Jura, Armands Kaušelis, Viktors Ellers, Signe Dancīte, Edgars Pujāts, Sandis Pēcis, Pēteris Lapiņš.

Izrādes radošajā komandā darbojas arī komponists Miks Frišfelds, scenogrāfs Oskars Dreģis, kostīmu māksliniece no Lietuvas, kurai šī būs debija teātrī – Aruna Daukantaite, horeogrāfe Katrīna Albuže, video mākslinieks Pēteris Brīniņš un gaismu mākslinieks Klāvs Gūtmanis.