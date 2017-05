Starptautisko skatuves mākslas festivālu "Rdeči Revirji" kopš 2003. gada rīko Slovēnijas nevalstiskā organizācija "Vitkar Zavod", kuru vada slovēņu horeogrāfs Branko Potočans – arī izrādes "Turku kafija" horeogrāfs. Festivāla mērķis ir iepazīstināt vietējos skatītājus ar mūsdienu skatuves mākslas formām, programmu veidojot no eksperimentālām un inovatīvām teātra, dejas un jaunā cirka izrādēm gan telpās, gan brīvā dabā. Paralēli pilsētā notiek dažādas radošās darbnīcas, radot mākslas svētkus pilsētvidē un veicinot mākslinieku un publikas savstarpēju domu apmaiņu.

Latvijas skatuves mākslinieki festivālā piedalījušies vairākkārt: 2006. gadā teātra apvienība "umka.lv" ar izrādi "Stāsts par Danielu Reju", 2010. gadā kompānija "United Intimacy" ar izrādi "Mannersache", bet 2011. gadā ĢIT ar izrādi "Esi ar mani".

Izrāde "Turku kafija" pēta indivīda un sabiedrības attiecību krustpunktus, caur sadursmi meklējot atbildi uz ikvienam cilvēkam būtiskiem jautājumiem. Branko Potočans izrādes tēmu piesaka šādi: "Dzīve ir kā turku kafija – tā ir garda, tai ir jēga un pamats. Lai kas notiktu, man vienmēr ir jāatbild uz jautājumiem: Kas es esmu? No kurienes es nāku? Kur es eju? It's a long way, baby. Let's find it out!" Izrāde saņēmusi 2015./2016. gada sezonas "Spēlmaņu nakts" nomināciju "Gada sasniegums laikmetīgajā dejā".

Horeogrāfs: Branko Potočans (Slovēnija). Dejo: Agate Bankava, Ivars Broničs, Rūdolfs Gediņš, Taisija Frolova, Eva Kronberga, Elīna Lutce, Anastasija Lonšakova, Anne Birte Nord, Jānis Putniņš, Modris Opelts. Asistents: Aigars Apinis. Kostīmi: Ieva Kauliņa. Mūzika: Jānis Burmeisters. Gaisma: Andrejs Jarovojs. Producenti: Ģertrūdes ielas teātris, kompānija "ĀRĀ", "Vitkar Zavod" (Slovēnija).