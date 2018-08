Režisors sacīja, ka teātris piedzīvo "tektoniskas pārmaiņas", kas turpināsies arī nākamajos gados, tostarp pēc pārvākšanās atpakaļ uz tā vēsturisko ēku Lāčplēša ielā 25. Pēc Hermaņa teiktā, šīs pārmaiņas notiek visos JRT līmeņos, sākot ar aktieriem, un beidzot ar viņu pašu, jo mākslinieciskais vadītājs jaunajā sezonā nolēmis savus ārvalstu projektus atlikt, lai simtprocentīgi veltītu savus spēkus darbam JRT.

"Savā ziņā aizvadītā sezona lika nonākt pie atziņas, ka mēs drusku par daudz marginalizējāmies - bijām pārāk elitāri un snobiski šo vārdu sliktajā nozīmē, lai arī tas sanāca netīši. Jauniestudējumi vairāk skāra dzīves subjektīvo tumšo pusi, un tā izrādījās enerģētiski ļoti tumša. Mums radās pamatotas aizdomas, ka esam daļu skatītāju atbaidījuši ar saviem jauniestudējumiem. Līdz ar to šī sezona būs vairāk teātris, kas cilvēkiem palīdz dzīvot, nevis rāda tikai drūmu un depresīvu ieleju," sacīja Hermanis.

Režisora skatījumā, JRT ir "ultraliberāls" teātris, kas iestājas par populistiskām vērtībām. "Atšķirībā no citiem viltus liberāļiem, mūsu teātris ļoti burtiskā veidā to ilustrē, jo to mēs saprotam viedokļu plurālismu, un mēs maksimāli iestājamies arī par populistiskām vērtībām, jo to es saprotu tā - [..] vērtības, kas ir svarīgas cilvēkiem," teica Hermanis.

Jaunajā sezonā izrādes iestudēs režisori Eimunts Ņekrošus, Uldis Tīrons, Vladislavs Nastaševs, Gecs Leinvēbers un Hermanis.

Gaidāmo sezonu 1. septembrī JRT atklās ar Treisijas Letsas "Linda Vista" Hermaņa režijā. Iestudējums ir pusmūža cilvēku drāma mūsdienu sabiedrībā. Lomās spēlēs Andris Keišs, Jānis Skutelis, Baiba Broka, Elita Kļaviņa, Grieta Aminata Diarra, Gundars Āboliņš un Sandra Kļaviņa.

Viesrežisora Geca Leinvēbera iestudējuma "Latviešu laupītāji" pirmizrāde gaidāma 9. septembrī. Kā skaidroja pats režisors, izrāde balstīta uz Frīdriha Šillera lugu "Laupītāji", kas pirms 200 gadiem tika iztulkota latviski un uzvesta Dikļu muižā. Šoreiz izrādē veidots paralēls sižets — darbība notiks tuvā nākotnē, laikā, kad teātris ir kļuvis par pagrīdes mākslas formu, un aktieri, iestudējot "Laupītājus", reflektēs par šīs mākslas formas nozīmīgumu.

Dienu pirms Latvijas valsts svētkiem, 17. novembrī, JRT piedāvās izrādi "Kalpa zēna vasara", ko Hermanis veidojis, balstoties uz Jāņa Akuratera darbu.

Decembrī pirmizrādi piedzīvos Nastaševa iestudējums — Tenesija Viljamsa "Jaunības putns ar saldo balsi", kas vēstīs par neiespējamību cilvēkiem atgriezt jaunību. Lomās iejutīsies Broka, Ivars Krasts, Sandra Kļaviņa, Vilis Daudziņš, Elita Kļaviņa, Jana Čivžele, Jevgēnijs Isajevs un Matīss Budovskis.

Tāpat šogad tiks izrādīts Hermaņa iestudējums "Brodskis/Barišņikovs", kurā Mihails Barišņikovs interpretē Nobela prēmijas laureāta Josifa Brodska dzeju. Gaidāms, ka nākamajā gadā šī viena aktiera izrāde JRT vairs nebūs skatāma.

Nākamo gadu JRT iesāks ar Tīrona iestudējumu "Apmānītā", kas veidots pēc Tomasa Manna stāsta "Apkrāptā" motīviem. Izrādes sižets ir par vecāka gadu gājuma vācu kundzes neprātīgo mīlestību pret divreiz jaunāku amerikāņu jaunekli. Mīlas stāsts norisinās uz Eiropas pagātnes, kultūras un tradīciju sabrukumu fona.

Martā JRT iecerējis uzvest norvēģu dramaturga Henrika Ibsena darbu "Brands". Lugas centrā ir luterāņu mācītājs, kurš apmeties uz dzīvi kādā Dieva aizmirstā zvejnieku ciematā. Lugas gaitā Branda rīcība aizvien vairāk nonāk pretrunās ar pārējo ciemata iedzīvotāju interesēm. Izrādi iestudēs lietuviešu režisors Ņekrošus.

Hermanis sadarbībā ar Madaru un Agnesi Rutkēvičām raksta lugu, kas būs veltīta latviešu dzejniecēm. Izrādi skatītājiem plānots piedāvāt nākamā gada pavasarī.

Tāpat JRT šosezon plānots iestudēt divus Baševisa Zingera stāstus, kurus vieno vecu un vientuļu Austrumeiropas ebreju likteņi un patvēruma meklēšana ASV. Šo stāstu galvenajās lomās iejutīsies Gundars Āboliņš un Mirdza Martinsone.