Izrādes apskats: Jupiters aizzogas prom vilka soļiem – Sartra 'Mušas' Valmierā

Foto: Gatis Priednieks-Melnacis

Viens no Valmieras vasaras teātra festivāla gaidītākajiem notikumiem bija Žana Pola Sartra lugas "Mušas" iestudējums Kārļa Krūmiņa režijā. 1943. gadā publicētā luga ir eksistenciālisma filozofijas darbs. Tā savu pirmizrādi piedzīvoja vācu okupētajā Parīzē un iemieso ne tikai idejas par cilvēka gara brīvību, bet arī satur daudz tiešu atsauču uz Frīdriha Nīčes darbiem. (Vispār jāsaka, ka Nīče šīgada festivālā ir biežs viesis – to aizrautīgi lasa Nils izrādē "Pavasaris" un no savas terapeites aizlienē Maija izrādē "Inuaki reptilis manī".)