Izziņo teātra festivāla 'Zelta maska Latvijā' 2017. gada programmu

Foto: Evgenya Babskaya. Skats no izrādes "Krievu romāns"

No 3. līdz 14. oktobrim Rīgā, Ventspilī un Liepājā norisināsies teātra festivāls "Zelta maska Latvijā 2017", piedāvājot noskatīties piecas izcilas Krievijas teātru izrādes, kuras novērtējuši gan teātra kritiķi, gan arī skatītāji, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji "Art Forte".

Pirmoreiz festivāla vēsturē vienā gadā tā programmā iekļauti vienlaikus divi uzvedumi, kas ir saņēmuši Krievijas Nacionālo teātra balvu "Zelta Maska" kategorijā "Drāma. Lielās formas izrāde". Tie ir Pjotra Fomenko meistardarbnīcas Šekspīra "Sapnis vasaras naktī" (2014./2015. gada sezonas izrāde) un Majakovska Maskavas Akadēmiskā teātra "Krievu romāns" (2015./2016. gada sezona). Lugas autors – populārais lietuviešu dramaturgs Marjus Ivaškevičs.

"Režisora Ivana Popovski "Sapni vasaras naktī" publika uzņem ar sajūsmu un līksmu prieku. Man šausmīgi patīk skatīties aktieriem acīs, kad viņi iznāk paklanīties. Tajās staro tāds atvieglojums, laime, tāda pārliecība par savas mākslas neatvairāmo spēku. Ja gribat redzēt laimīgus cilvēkus, neaizejiet pirms paklanīšanās. Taču galvenais brīnums ir tas, ka ir jūtams, kā atdzimst burvju spēles gars, ko sevī nesa Pjotrs Fomenko," intervijā žurnālam par šo iestudējumu teicis teātra kritiķis, Aleksejs Bartoševičs.

Izrāde saņēmusi arī nominācijas kategorijās: "Labākais režisora darbs", "Labākā sieviešu loma" (Irina Gorbačova). Izrāde ir 2016. gada festivāla "Zelta Maska" programmas "Russian Case" dalībniece.

Savukārt par režisora Mindauga Karbauska iestudējumu "Krievu romāns" interneta izdevums "Colta" raksta: ""Krievu romāns" ir veltīts Ļevam Tolstojam un viņa prāta un sirds augļiem – no ģimenes (traktējamas plašā nozīmē – Ivaškevičam tajā ietilpst gan Čertkovs, gan dakteris Dušans, gan vecā Aksiņja) līdz romāna varoņiem ar Annu Kareņinu priekšgalā. Jāatzīst, ka virpuļstraumes gan lugā, gan šajā lielajā, trīsarpus stundu garajā, blīvi apdzīvotajā ansambļa izrādē griežas ne tik daudz ap krievu literatūras pīlāru, cik ap viņa dzīvesbiedri, kuru izcili nospēlē Jevgēņija Simonova, – un vēl ap to teju tveramo matēriju, kas veidojas no vairāk nekā gadsimta seniem ideju, raižu, rūpju un kļūmju pārpalikumiem.

"Krievu romāns" ir savdabīga ģimenes sāga, variācija par romāna "Anna Kareņina" tēmu, kurā Ļevs Nikolajevičs Tolstojs ir ne vien šā literārā šedevra, bet arī savas paša ģimenes drāmas autors. Ir romāni, kas tiek būvēti, pamatojoties uz autora dzīves notikumiem. Taču mēdz gadīties arī tā, ka romāns veido autora dzīvi nākotnē. Vai arī to lauž. Un tad šajā realitātes un mākslas saplūsmē autors pats kļūst par vistraģiskāko savas daiļrades tēlu," raksta lugas autors Marjus Ivaškevičs.

Iestudējums saņēmis arī "Zelta maskas" kategorijās "Labākā sieviešu loma" (Jevgēņija Simonova) un "Labākais dramaturga darbs", kā arī nominācijas katgeorijās "Labākais režisora darbs", "Labākā otrā plāna sieviešu loma" (Tatjana Orlova).

Foto: Publicitātes foto. Skats no izrādes "Kafejnīca "Idiots""

Pirmoreiz festivālā "Zelta maska Latvijā" tiks izrādīti arī divi darbi, kas izpelnījušies ievērību kategorijā "Laikmetīgā deja": "Kafejnīcа "Idiots"" teātra "Balet Moskva" izpildījumā (balva kategorijā "Laikmetīgā deja / Izrāde, 2014./2015. g. sezona) un Kostromas trupas "Dialogue Dance" izrāde "The_Marusya" (nominācija kategorijā "Laikmetīgā deja/ Izrāde, 2015./2016. g. sezona).

Piektā izrāde "Zelta Maskas Latvijā" programmā šosezon – Maskavas Nāciju teātra "Ivanovs", ko pēc Antona Čehova lugas iestudējis jaunais režisors Timofejs Kuļabins. Tās pirmizrāde, kas notika 2016. gada 23. decembrī, izvērtās par vienu no spilgtākajiem notikumiem Krievijas galvaspilsētas kultūras dzīvē.

Iestudējumā piedalās iespaidīgs aktieru ansamblis: Jevgēņijs Mironovs, Čulpana Hamatova, Jeļizaveta Bojarska, Igors Gordins, Viktors Veržbickis, Vladimirs Kaļisanovs, un citi.

Foto: Sergey Petrov. Skats no izrādes "Ivanovs"

"Šis nav stāsts par muižām ar lapenēm. Šis ir stāsts par Ivanovu no blakus kāpņu telpas. Tas ir, mēs esam uzdevuši sev to pašu uzdevumu, ko savulaik Čehovs: izklāstīt stāstu, kas sakņojas šodienas realitātē, – un uzvest uz skatuves vidējo statistisko mūsdienu cilvēku. Tā, it kā tagad kāds dramaturgs būtu sarakstījis lugu par vidējo ierēdni, kuram ir depresija un kurš nav ticis galā ar apstākļiem," par iestudējumu raksta tā režisors Timofejs Kuļabins.

Biļetes uz festivāla "Zelta Maska Latvijā" izrādēm jau šobrīd ir nopērkamas visās teātru kasēs un "Biļešu Paradīzes" tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv, sākot no 8. maija.

Prezīza informācija par iestudējumiem un festivāla programmu atrodama lapās www.goldenmask.lv un www.artforte.lv.