Jaunā Rīgas teātra (JRT) Mazajā zālē 29. martā pirmizrādi piedzīvos režisores Māras Ķimeles jaunākais iestudējums – Henrika Ibsena "Nora (Leļļu nams)", portālu "Delfi" informē JRT pārstāve Dagnija Grīnfelde.

Izrādē piedalās aktieri Jana Čivžele, Ivars Krasts, Iveta Pole, Edgars Samītis, Andis Strods un Kaspars Znotiņš, iestudējuma vizuālo noformējumu veido scenogrāfs Andris Freibergs, kostīmu māksliniece Jana Čivžele un gaismu mākslinieks Jānis Sniķers.

JRT skatītāji ar Henrika Ibsena (1828–1906) radīto "Noru" jau ir pazīstami – 2003. gadā Māra Ķimele iestudēja šo darbu Lielajā zālē. Jaunais iestudējums norisināsies citos apstākļos – Mazajā zālē. "Jau vairāk nekā simt gadu turpinās šis Ibsena stāsts par to, ko mēs viens ar otru darām, un par to, ko ļaujam ar sevi darīt. Mazās zāles tuvplāns dod iespēju Helmera dzīvoklī justies kā savējā un izdarīt izvēli – izvilkt vai neizvilkt skeletu no skapja," šādu izvēli pamato režisore Māra Ķimele.

Gluži tāpat kā mūsdienu ģimenes, Nora un Helmers dzīvo laimīgā laulībā. Septiņus gadus to nekas neaptumšo, bet tad ierodas draudzene Kristīne, kurai Nora atklāj ilgi glabātu noslēpumu…

Ibsens savās lugās nereti atklāj skarbo patiesību, kas slēpjas aiz skaistu ģimenes vērtību un sabiedrības tikumības fasādes. Luga "Leļļu nams" (1879) runā par vīrieša un sievietes lomu sadalījumu laulībā, par sievietes vietu ģimenē un sabiedrībā, kurā 19. gadsimtā izteikti dominē vīriešu radītie noteikumi un kārtība, vienlaikus atgādinot, ka laimīga dzīve, apspiežot savu patieso būtību, nav iespējama. Tas ir stāsts arī par izvēli un atbildību, par spēju saprast un pieņemt vienam otru, kas aktualitāti nezaudē arī šodien. 2006. gadā, pieminot Ibsena nāves simto gadadienu, "Leļļu nams" bija visbiežāk iestudētā luga pasaulē.

