Festivālam, kas pulcē leļļu, objektu un cirka iestudējumus no visas pasaules, šogad pieteikts vairāk nekā 150 izrāžu no 40 valstīm, no kurām pamatprogrammā iekļautas 14, bet paralēlajā programmā vēl 13 dažādi notikumi – izstādes, ielu performances, ārpuskonkursa izrādes. Visas pamatprogrammas izrādes, kuru skaitā ir arī "Kaštanka", izvērtēs teātra profesionāļu žūrija, pasniedzot balvas nominācijās Grand Prix, Labākais režisors, Labākā scenogrāfija, Labākā mūzika, Labākais aktieris/aktrise un citās.

Izrāde vēsta par suni Kaštanku, kurš, kā rakstījis Antons Čehovs, ir "visparastākais suns, kādu vien var iedomāties. Tam ir parasts izskats, parasts augums. Tikai acis šim sunim ir īpašas. Kaštanka dzīvo kopā ar Saimnieku līdz brīdim, kamēr noklīst. Viņa nokļūst pie jauna Saimnieka, un sākas jauna dzīve – skaista, notikumiem bagāta, varētu pat teikt – spoža. Taču sapņos viņa joprojām redz savu Saimnieku un ilgojas pēc savām mājām".

Stāsts par mazo, rudspalvaino smailpurna sunīti iekļauts krievu bērnu literatūras klasikas sarakstā, taču režisoru Dmitriju Petrenko ieinteresējis krietni filozofiskāks šī darba aspekts – īsto Māju sajūtas notveršana.

"Katram no mums ir Mājas. Bieži vien, tā nav vieta, kurā mēs dzīvojam, bet vieta un laiks, pēc kuriem ilgojamies. Tās var būt diezgan neizskaidrojamas un visbiežāk arī nesaprotamas jūtas citiem – kā var ilgoties pēc kaut kā tāda. Bet tikai mēs paši zinām, kāpēc gribam nokļūt tur, kur nokļūt bieži vien vairs nav iespējams. Šī ir izrāde par to, cik ļoti katrs no mums grib nokļūt Mājās," par iestudējumu saka Petrenko.

Polija ir viena no formas teātra, tai skaitā leļļu teātra, radošo meklējumu un avangarda lielvalstīm Eiropā. Savas bagātās kultūras un teātra tradīciju dēļ tā ir daudz labu un iedvesmojošu festivālu mājvieta, kuros satiekas un radošajām domām apmainās teātri no visas Eiropas. "Valise" ir viens no šādiem festivāliem, orientēts formas meklējumos un leļļu teātra elementu sintēzē ar citiem teātra/mākslas veidiem, kurš savas pastāvēšanas garajā vēsturē iemantojis stabilu reputāciju un atpazīstamību. 30. Starptautiskais teātru festivāls "Valise" šogad notiks laikā no 30. maija līdz 2. jūnijam. Festivāla pastāvēšanas laikā tajā viesojušies vairāk nekā 300 teātri no daudzām pasaules valstīm.