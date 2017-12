Leļļu un fiziskā teātra tehnikā veidotā izrāde "Show Your Face!", kurā apvienojušies latviešu un slovēņu aktieri un mūziķi, pēc desmit gadu ilgas skatuves dzīves un viesizrādēm Eiropā un ASV, vēlreiz tiks izrādīta Slovēnijas galvaspilsētas Ļubļanas skatuvē "Stara Elektrarna" 10. un 11. decembrī, portālu "Delfi" informē Latvijas Jaunā teātra institūta (LJTI) pārstāve Laura Stašāne.

"Show Your Face!" ir multimediāla izrāde, kurā apvienots leļļu un objektu teātris, fiziskais teātris un dzīvā mūzika. Izrādes autors ir slovēņu režisors Matjažs Pograjcs sadarbībā ar slovēņu fiziskā teātra trupu "Betontanc" un latviešu leļļu teātra apvienības "umka.lv" pārstāvjiem Andri Kalnozolu, Mārci Lāci, Gintu Širmeli-Širmani, piedaloties slovēņu elektroniskās mūzikas duetam "Silence" un multiinstrumentālistam Uģim Vītiņam. Izrādes producenti ir Latvijas Jaunā teātra institūts un "Bunker" no Ļubļanas.

"Show Your Face!" pirmizrāde notika 2006. gadā Rīgā. Pēc tās darbs ātri izpelnījās uzmanību un atzinību ārpus Latvijas un desmit gadu laikā ir regulāri ticis izrādīts festivālos un teātros Slovēnijā, Itālijā, Vācijā, Austrijā, Portugālē, Francijā, Horvātijā, Serbijā, Nīderlandē, kā arī bijis plašā viesturnejā ASV.

Slovēnijā "Show Your Face!" ir viena no neatkarīgā teātra skatītāju desmitgades iecienītākajām izrādēm. Tādēļ likumsakarīgi, ka slovēņu producents "Bunker", kas ir viens no aktīvākajiem slovēņu neatkarīgās skatuves mākslas producentiem, starptautiskā teātra festivāla "Mladi Ļevi" rīkotājs un vada Ļubļanas teātri "Stara Elekrarna", savas darbības divdesmitgadei veltītajā pasākumu nedēļā piedāvā skatītājiem unikālu iespēju noskatīties šo izrādi pēdējo reizi.

"Show Your Face!" ir stāsts par mazo cilvēku, anonīmu personāžu, kas ceļo cauri pagājušā gadsimta globālajiem vēsturiskajiem notikumiem. Tas ir cilvēks bez sejas, bet ar kritisku balsi un tādēļ neērts varas struktūrām, kas cenšas ar viņu izrēķināties. Izrādes stāsts nav ne mierinošs, ne optimistisks, bet tas iedarbojas ar suģestējošu spēku, atgādinot, ka par iespēju dzīvot mūsdienu komfortablajā pasaulē, esam maksājuši dārgu cenu.