Leļļu teātra izrāde pieaugušajiem 'Zelta zirgs' dodas uz festivālu Polijā

Trešdien, 6. jūnijā, Latvijas Leļļu teātra (LLT) izrāde "Zelta zirgs" tiks izrādīta 31. Starptautiskajā teātra festivālā "Valise" Polijā, pārstāvot pieaugušo auditorijai domāto programmas daļu, portālu "Delfi" informē LLT pārstāve Rūta Petrauska.

Festivālā šogad plāno piedalīties 17 teātru kompānijas no vairāk nekā 10 valstīm. LLT izrāde "Zelta zirgs" tiks rādīta pirmajā festivāla norises dienā, un īpaši šīm vajadzībām tā iestudēta angļu valodā.

Izrāde "Zelta zirgs" ir viens no pēdējo gadu nozīmīgākajiem LLT sadarbības projektiem. Izrādi iestudējis Nīderlandē mītošais brazīļu izcelsmes režisors, horeogrāfs un leļļu mākslinieks Duda Paiva (Eduardo de Paiva Souza). Viņa veidotā versija par Raiņa tik labi zināmo darbu gan latviešu skatītājiem, gan arī pašiem izrādes dalībniekiem un veidotājiem bija iespēja iepazīt aktuālākās starptautiska līmeņa leļļu teātra tendences, kā arī palūkoties uz Raiņa lugu no jauna – ar ne-latvieša acīm. Sadarbības projekta rezultāts ir saturiski un vizuāli laikmetīga, universālus jautājumus atspoguļojoša izrāde, kura var būt vienlīdz aktuāla gan Latvijas teātra auditorijai, gan ārzemju skatītājam. Dudas Paivas izrādes starptautiskos leļļu teātru festivālos vienmēr atrodas uzmanības centrā, jo šis režisors tiek uzskatīts par vienu no pēdējās desmitgades vadošajiem leļļu māksliniekiem pasaulē.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt Polija ir viena no formas teātra (tai skaitā leļļu teātra) radošo meklējumu un avangarda lielvalstīm Eiropā. Savas bagātās kultūras un teātra tradīciju dēļ tā ir daudzu labu un iedvesmojošu festivālu mājvieta, kuros satiekas un radošajām domām apmainās teātri no visas Eiropas. "Valise" ir viens no šādiem festivāliem, kas orientēts formas meklējumos un leļļu teātra elementu sintēzē ar citiem teātra/mākslas veidiem, kurš savas pastāvēšanas garajā vēsturē iemantojis stabilu reputāciju un atpazīstamību. LLT festivālā piedalīsies trešo reizi – 2014. gadā izrāde "Snaudošā pūķa pasaka" saņēma balvu par labāko skatuvisko stāstījumu, savukārt 2017. gadā izrādes "Kaštanka" aktrise Santa Didžus saņēma festivāla labākās aktrises balvu. Izrādes dažādās nominācijās katru gadu vērtē un apbalvo starptautiska žūrija.