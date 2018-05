Londonā uzvedīs lugu par Ļitviņenko slepkavību

Foto: AFP/Scanpix

Londonas teātrī "Old Viс Theatre" uzvedīs lugu par bijušā Federālā Drošības dienesta (FDD) virsnieka Aleksandra Ļitviņenko slepkavību, kuras pamatā ir žurnālista Lūka Hārdinga 2016. gada grāmata "Ļoti dārga inde" ("A Very Expensive Poison"), ziņo Lielbritānijas medijs "The Guardian".