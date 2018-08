Kaspara Zvīguļa monoizrāde "Melot(?)!" ir otrā no šī gada laikā Durbē gaidāmajām Latvijas valsts un nevalstisko teātru viesizrādēm. Latvijas Nacionālā teātra viesošanās Durbē vasaras nogalē nu jau šķiet tradīcija, jo šis būs trešais augusts, kad Durbes kultūras namā skatāma kāda no teātra izrādēm. Turklāt, ar viesizrādēm Upītē un Durbē teātris šīs nedēļas nogalē sāk savu apaļo, 100. sezonu.

Ko aktieris dara, kad viņš vai viņa spēlē uz skatuves? Ko nozīmē - "spēlēt"? Vai aktieris pārnes reālās dzīves izpausmes skatuves varoņu emocijās, vai tā tomēr ir kaut kāda "cita dzīve"? Vai un kā aktieris melo? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem aktieris Kaspars Zvīgulis mēģina publiski atbildēt, par pamatu izmantojot 1778. gadā uzrakstīto franču filozofa un mākslas teorētiķa Deni Didro darbu "Paradokss par aktieri". Izrādās, 250 gadu veca aktiera un teātri mīloša autora teksti mums uzdod tos pašus mūsdienu jautājumus.

Pētera Krilova iestudētā Kaspara Zvīguļa monoizrādē aktieris atstāsta sapni, kurā redzējis sevi mirušu un kāda būtne viņam pavēstījusi, ka viņam nav cerību tikt debesīs, jo viņš kā aktieris visu mūžu melojis. Intervijā Latvijas Radio aktieris uzsvēris, ka šis nav Didro teksts, bet paša tiešām piedzīvotais, uzreiz gan pieļaujot, ka skatītāji tam gan var neticēt, jo viņi taču atrodas teātrī. No Didro puses izrādē izskan ne viens vien apgalvojums, kas tiem, kuri aktiera profesiju pacēluši uz pjedestāla, varētu šķist pārāk piezemēts, piemēram, ka būt par aktieri cilvēku virza nabadzība, izvirtība un izglītības trūkums. Minētajā intervijā Baibai Kušķei Zvīgulis sliecies tam drīzāk piekrist.

"Tas savā ziņā ļoti labi saskan. Izglītība mums ir sūdīga. Bagāti latviešu aktieri… Nu, kur viņi ir? Un izvirtība – tas ir pats par sevi. Tāda tā profesija ir. Jautājums – kas ir tas, ko tu dari uz skatuves, piemēram, saistībā ar to pašu izvirtību? Un kas ir tas, ko tu patiesībā par to domā? To neviens cits jau neuzzina," Zvīgulis stāsta.

