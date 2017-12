No JRT aizgājusi arī Inga Alsiņa-Lasmane; Hermanis uzsver – 'aizskatuves darbus' aktrisei nav piedāvājis

Turpinoties reformām Jaunajā Rīgas teātrī, štata aktrises pozīciju pametusi arī Inga Alsiņa-Lasmane, kura pievienojas sešiem jau sezonas sākumā ārštatā vai pavisam no teātra aizgājušajiem aktieriem. Lai gan viedokļi par Alvja Hermaņa vienpersonisko izvēli pakļaut aktierus "konkurences apstākļiem" ir atšķirīgi, un vairāki teātra jomas profesionāļi atzīst – tas ir sāpīgs, bet vajadzīgs process, Alsiņas-Lasmanes gadījums no citiem atšķiras, jo viņai nepatīkamais fakts nācis līdz ar atgriešanos no bērna kopšanas atvaļinājuma.