Norisināsies astotais skatuves mākslas festivāls 'Patriarha rudens'

No šā gada 2. līdz 8. oktobrim norisināsies ikgadējais Latvijas Kultūras akadēmijas organizētais skatuves mākslas festivāls " Patriarha rudens ", kas nu jau astoto gadu pēc kārtas izrādīs jauno teātra, audiovizuālās mākslas un laikmetīgās dejas horeogrāfijas studentu rudens ražu, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Viena no mākslinieciskajām šī gada festivāla ievirzēm ir leļļu un objektu teātris, kas atspoguļosies gan izrādēs, gan meistardarbnīcā.

Festivāla atklāšana, turpinot ikgadējo tradīciju, šogad notiek 2. oktobrī pulksten 11.00 Āgenskalna tirgū, pulcinot Latvijas Kultūras akadēmijas vadību un docētājus, festivāla dalībniekus un viesus, kultūras un mākslas nozares pārstāvjus un ikvienu interesentu, lai kopā pēc festivāla atklāšanas dotos uz Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzeju, kurā svinīgi tiks pacelts festivāla karogs.

Šogad festivāla skatē ar saviem diplomdarbiem piedalīsies 10 Latvijas Kultūras akadēmijas 2016./2017. studiju gada absolventi gan bakalaura līmeņa Dramatiskā teātra režijas mākslas apakšprogrammā, gan maģistra līmeņa Teātra mākslas apakšprogrammas režisori un laikmetīgās dejas horeogrāfi. Starp dalībniekiem četri Māras Ķimeles audzēkņi – režisors Mārtiņš Zariņš ar izrādi "Vāks", režisores Māra Ribkinska ar darbu "Jaunības slimība", Kristīne Logina ar "Atskaties naidā" un Justīne Vaivode ar izrādi "Psihoze 4:48", kā arī aktieris Andris Gindra, kurš izmēģinājis spēkus, iestudējot pirmo režijas darbu – traģikomisku izrādi "Pagrabs". Laikmetīgās dejas horeogrāfijā darbu "Laba laikmetīgās dejas izrāde "Slikta"" atrādīs horeogrāfe Agate Bankava, kura 2016. gada nogalē izmantoja iepriekšējā "Patriarha rudens" festivālā iegūto iespēju iestudēt izrādi Latvijas Nacionālajā teātrī ("Nature morte"). Savukārt jaunās horeogrāfes Linda Krūmiņa ar dejas izrādi "Istabā" un Agnese Bordjukova ar dejas izrādi "Dzirdi mani" festivāla skatē piedalīsies pirmo reizi. No maģistrantēm - absolventēm režijas mākslā skatē piedalīsies režisore Laura Upeniece ar izrādi "Līdz kāzām sadzīs", kas tiks izrādīta Latvijas Nacionālajā teātrī, un režisore Māra Gaņģe ar leļļu izrādi "Nevar apstāties".

Skates radošos darbus vērtēs un savu viedokli festivāla noslēguma apaļā galda diskusijā izteiks ekspertu komisija (Karina Pētersone, "Patriarha rudens" Goda eksperte un Ordeņu kapitula kanclere, Januss Johansons, Valmieras drāmas teātra aktieris, Edīte Tišheizere, latviešu teātra kritiķe un teātra zinātniece, režisors un aktieris Kārlis Krūmiņš un 2015. gada Dramatiskā teātra aktiera mākslas absolvents, tagadējais Latvijas Nacionālā teātra aktieris Raimonds Celms), lai vienam no jaunajiem māksliniekiem festivāla noslēgumā pasniegtu balvu – Pētera Pētersona petrolejas lampu no režisora vērienīgās petrolejas lampu kolekcijas, kā arī iespēju iestudēt Valmieras drāmas teātrī kādu izrādi 2017./2018. gada sezonā, ja vien kādam no jaunajiem māksliniekiem izdosies festivālā sevi spilgti apliecināt.

Ārpus skates festivālā iekļauts "Patriarha rudens 2015" un "Patriarha rudens 2016" laureāta Toma Treiņa bakalaura darbs "Zilā" Latvijas Nacionālajā teātrī, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas absolventa režisora Edgara Niklasona sadarbībā ar šī brīža Dramatiskā teātra aktiera mākslas 3. kursa studentēm Unu Eglīti un Elizabeti Skrastiņu tapusī vizuālā teātra izrāde "Gājiens vienalga pašam".

Foto: Publicitātes foto

Šogad īpašu programmu bērniem piedāvās Latvijas Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra aktiera mākslas ar specializāciju leļļu teātra mākslā 3. kursa studenti un Laikmetīgās dejas horeogrāfijas 3. kursa studenti, izrādot pasaku izrādes "Zīmējumi upē" un "KASTE notiek?". Izrādes tika iekļautas ciklā "Pasakas Latvijas bērniem" kā viena no aktivitātēm Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latvijai-100" atbalstītajā projektā "LATVIJAI 200. Latvijas Kultūras akadēmijas futūrisma manifests". Uz šīm izrādēm īpaši aicinām pirmskolas un sākumskolas vecuma bērnus, kā arī, ikvienu interesentu.

Kā jau katru gadu, festivāla neatņemama sastāvdaļa ir starptautiska pieredzes apmaiņa. Šogad festivālā gaidāmi ciemiņi no Čehijas. Prāgas Teātra akadēmijas Teātra fakultātes (KALD DAMU) bakalaura studentu diplomdarba izrāde "ADA" veidota, iedvesmojoties no angļu matemātiķes un rakstnieces Adas Lavleisas (Ada Lovelace) personības, kura tiek uzskatīta par pasaulē pirmo programmētāju.

Latvijas Kultūras akadēmijas un Mākslas akadēmijas jaunajiem māksliniekiem pievienosies arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti un absolventi, izrādot operas "Sniegbaltīte" kamerversiju diriģenta Artūra Gaiļa vadībā.

Tradicionāli festivālā iekļauta arī audiovizuālās mākslas studentu īsfilmu skate kinoteātrī "Splendid Palace". Šogad Latvijas Kultūras akadēmijā filmu mākslas studijas absolvēja gan bakalaura, gan maģistra studenti. 5 filmu izlase apliecinās jauno režisoru, operatoru, montāžas režisoru, kā arī producentu profesionālās iemaņas un savu neparasto pasaules redzējumu. Skatē tiks izrādītas: "Baroni" (režisors Dāvis Dreimanis, "Bočka" (režisore Elza Gauja, "Paldies, vecais" (režisors Pēteris Rozītis), "Septiņas neveiklas seksa reizes. Pirmā daļa" (režisore Liene Linde), "Medību diena" (režisors Ivo Skanstiņš).

Festivāls ir ne tikai radīto darbu atrādīšanas laiks, bet arī jaunu zināšanu apguve. No 3. līdz 8. oktobrim Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā "Zirgu pasts" notiks Leļļu un objektu teātra meistardarbnīca, kas ir viena no Eiropas Teātra akadēmiju platformas (PLETA) aktivitātēm. Meistardarbnīcā piedalīsies LKA Dramatiskā teātra aktiera mākslas Leļļu teātra specializācijas 3. kursa studenti un PLETA partneru augstskolu teātra studenti no Briseles, Helsinkiem, Māstrihtas, Oslo, Varšavas un Zalcburgas. Praktiskās nodarbības ievadīs studentus leļļu un objektu teātra žanru specifikā ar mērķi iepazīt pašam sevi un savu jūtīgumu, kā arī veicināt un attīstīt iztēli. Meistardarbnīcu vada profesors Veslavs Čolpinskis (Wiesław Czołpiński), Aleksandra Zelveroviča Teātra akadēmijas Varšavā prorektors un Leļļu teātra nodaļas vadītājs, pieredzējis leļļu un objektu teātra aktieris un režisors.

Tāpat Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar teātra festivāliem "Zelta maska" un "Zelta maska Latvijā" rīko krievu teātra kritiķes, pētnieces un kuratores Kristīnas Matvienko lekciju – semināru ciklu LKA studentiem un atklāto lekciju plašai auditorijai par aktualitātēm Krievijas teātrī šodien. Uz atklāto lekciju "Krievijas teātris šodien: ainava bez robežām un formātiem", kas ieskicēs aktuālos procesus un tendences Krievijas teātrī – dramaturģijā, režijā, aktiermākslā, starpdisciplināru projektu un performanču attīstībā, aicināti visi interesenti.

Festivālu rīko Latvijas Kultūras akadēmija un Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, festivāla atbalstītāji un sadarbības partneri – Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Rīgas dome, Valsts kultūrkapitāla fonds, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Leļļu teātris, Valmieras drāmas teātris, Ģertrūdes ielas teātris, neatkarīgas teātris "Skatuve", kinoteātris "Splendid Palace" u.c.

Ar festivāla katalogu un aktuālāko informāciju interesenti ir aicināti iepazīties pēc festivāla atklāšanas informācijas centros Akadēmijas Teātra mājā "Zirgu pasts" un E. Smiļģa Teātra muzejā, kā arī festivāla oficiālajā "Facebook" lapā un Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā.

Biļetes uz festivāla izrādēm pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.