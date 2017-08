Kinoteātrī "Splendid Palace"¸ "Cafe Film Noir" 26. un 27. augustā Rīgas Improvizācijas teātra (RIT) aktieri veiks 25 stundu garu improvizācijas maratonu, kas šādā formātā notiek jau otro reizi.

Kā portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji, uzstāsies RIT pamatsastāvs, studijas "Art i Šok", "Prieka ministrija", "KIKIT", "IN impro", "Kontakts", jaunākie RIT dalībnieki un RIT draugi. Vairāk nekā diennakti ilgajā improvizācijas teātra pasākumā skatītājiem tiks piedāvāta plaša programma – studiju izrādes, improvizācijas džemi jauktos sastāvos, kā arī muzikālā improvizācija.

Šis būs otrais šāda veida improvizācijas maratons Latvijas improvizācijas vēsturē. Šogad 24 stundu vietā, RIT dalībnieki ir apņēmušies improvizēt 25 stundas no vietas.

"Pērn no skatītāju vidus visu maratonu izturēja viena dāma, ceram, ka šogad tie būs vismaz septiņi censoņi," teic improvizatori. Impromīļi aicināti just līdzi, sākot no 26. augusta plkst. 20.00, kad maratonu atklās RIT studija "Art i Šok".

Pasākuma biļetes iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

Improvizācijas teātris ir skatuves žanrs, kurā netiek izmantots iepriekš sarakstīts materiāls, visas darbības un dialogi rodas reālajā laikā un vietā. Veiksmīgam rezultātam ir būtiska gan jaunrade, gan efektīva aktieru mijiedarbība (klausīšanās, akceptēšana, rutīnas laušana). Rīgas Improvizācijas teātris savu darbību uzsācis 2008. gadā, tā vadītājs ir Raimonds Ruzenieks.