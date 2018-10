VEF Kultūras pilī no 11. līdz 14. oktobrim norisināsies trešais starptautiskais amatierteātru festivāls "Rīga spēlē teātri 2018", piedāvājot teātra mākslas cienītājiem dažādu žanru iestudējumus. Šogad festivālā piedalās vieskolektīvi no Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Horvātijas un Polijas, portālu "Delfi" informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji.

Festivāla ieskaņā, 11. oktobrī, pulksten 17.30 apmeklētāji būs gaidīti muzikālā izrādē bērniem "Mazais ganiņš", kurā piedalīsies VEF Kultūras pils bērnu un jauniešu kolektīvi un profesionāli skatuves mākslinieki. Pulksten 19.00 Salaspils amatierteātris piedāvās muzikāli dramatisku izrādi "Domājot par Frīdu", kuras pamatā ir stāsts par meksikāņu gleznotāju Frīdu Kalo un viņas mūža mīlestību Djego Riveru.

Piektdien, 12. oktobrī, pulksten 17.30 notiks festivāla atklāšanas pasākums. Pulksten 18.00 Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmijas Klaipēdas filiāles Teātra nodaļas 4. kursa studentu grupa "Taško" viesosies ar kustību izrādi "Troksnis". Kursa pasniedzēji ir režisors un aktieris Valentīns Masaļskis un profesore, komponiste Nijole Sinkevičūte. Teātra izrādes pamatā būs ritmiska teatrāla kompozīcija, kura papildināta ar dejas un dziesmas elementiem. "Scena Sisak" teātris no Horvātijas skatītājiem piedāvās noskatīties Slavomira Mrožeka absurda komēdiju "Atklātā jūrā". Savukārt Pasvales Kultūras centra un Pasvales Levens vidusskolas teātris no Lietuvas spēlēs psiholoģisku drāmu, Jolantas Rastauskienes izrādi "Sesija", kurā risināta aktuāla un sāpīga tēma par Skolotāju – sievieti un personību brīdī, kad darbs skolā ir jāpamet.

Plaša festivāla programma un daudzveidīgas izrādes gaidāmas sestdien, 13. oktobrī.

Pulksten 12.00 skatītājiem būs iespēja apmeklēt VEF Kultūras pils ansambļa "Rīgas pantomīma" uzvedumu "Jaunā zeme", kas vienlīdz interesanta būs kā bērniem, tā pieaugušiem.

Pazīstamo klasiku, Antona Čehova drāmu "Tēvocis Vaņa" iestudējis "Oomeriteater" no Igaunijas, bet teātra grupa "Temp" no Bulgārijas piedāvās noskatīties teatrālu folkloras impresiju "Mīlestības maģija" pēc Kalina Kostadinova darba motīviem, kur kāds jauneklis meklē izeju no nezināmā, meklējot vērtības pazemes, virszemes un debesu valstībās.

Svētdien, 14. oktobrī, pulksten 17.00, teātra mākslas cienītāji aicināti uz laikmetīgās dejas izrādi "Ražas laiks", ko piedāvās profesionāla Deju teātra grupa "Polski Teatr Tańca" no Polijas. Uzvedumā metaforiski un simboliski izstāstīts stāsts par ražas laika dzīvespriecīgo, jauneklīgo un arī tumšo pusi, par dzīvības alkām un nāves nenovēršamību.

Festivāla izrādes Lielajā zālē ir bez maksas, uz izrādēm Kamerzālē ieteicams izņemt bezmaksas ielūgumus, jo vietu skaits ir ierobežots. Uz laikmetīgās dejas izrādi "Ražas laiks" biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs. Festivāla programma ar iestudējumu anotācijām, informāciju par norises vietu un laiku atrodama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā.