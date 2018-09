Šī gada 20. un 21. oktobrī Kuldīgas pilsētvidē jau trešo gadu pēc kārtas notiks Starptautiskais skatuves mākslas festivāls "Teātris ir visur Kuldīgā", piedāvājot bagātīgu, izglītojošo un aizraujošu kultūras programmu, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivālā piedalīsies Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, Mazās Bronnajas teātris no Maskavas, cirkus mākslinieki no Sanktpēterburgas, Ģertrūdes ielas teātris, galerija “Istaba”, Latvijas Kultūras akadēmijas studenti un absolventi teātra, laikmetīgās dejas un audiovizuālajā mākslā, dziedošā aktrise Karīna Tatarinova ar “Plenēra apvienību”, režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs, kā arī momentskiču māksliniece no Ķīnas Marija Džanga “iedzīvinās” ne tikai Kuldīgas pilsētvidi, bet arī tuvākās apkaimes.

Festivāla “Teātris ir visur Kuldīgā” viens no galvenajiem mērķiem ir skatītāju integrācija radošajā notikumā ar iespēju izglītoties, gūstot jaunas iemaņas un prasmes. Spāņu flamenko, klasiskās dejas un teātra mākslas horeogrāfs un pasniedzējs Andrē Karandels Gočevskis (Andreu Carandell Gottschewsky) viesosies Kuldīgā, lai piedāvātu apgūt flamenko dejas pamatus, savukārt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Jakovs Rafalsons festivāla apmeklētājiem atklās aktiermeistarības noslēpumus, kā arī sniegs iespēju interesentiem apgūt tās pamatus, kas var noderēt ikvienam dažādās dzīves situācijās.

Abas festivāla dienas gaidāmi notikumi ģimenēm un bērniem. Kuldīgas novada muzejs būs radošā darbnīca “Teātris ir visur”. Kuldīgas kultūras centra Kino zālē būs leļļu un objektu teātra izrāde “Mazā raganiņa” Latvijas Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra aktiera mākslas ar specializāciju leļļu teātra mākslā studentes Unas Eglītes režijā. Tradicionālajām festivāla norises vietām šogad pievienosies arī netālu no Kuldīgas esošā Padures muiža, kurā uz koncertu “Mazas muzikālas pasakas” gaidīs trio – Karīna Tatarinova, Jānis Ivuškāns un Marta Kauliņa. Koncerta norisi, tostarp skatītājus, skicēs māksliniece Marija Džanga, veidojot unikālu mākslas darbu. Tāpat festivālā varēs noskatīties režisora un scenogrāfa Reiņa Suhanova izrādi-radošo darbnīcu bērniem ar tādu pašu nosaukumu kā festivālam – “Teātris ir visur”.

Starp festivāla dalībniekiem gaidāmi arī Latvijas Kultūras akadēmijas diplomēto horeogrāfu – Janas Jacukas un Alises Madaras Bokalderes – diplomdarba izrādes laikmetīgās dejas mākslā. “Manu acu tulkojums” vēsta par to, ka mēs visi redzam gan prieku, gan skumjas, bet kas notiek tad, kad pašam vairs nav saprotams, kāpēc šīs emocijas mūs piemeklē? Izrādes muzikālo noformējumu veido trīs dziedātājas no grupas “Tautumeitas” – Ilona Dzērve, Asnate Rancāne un Aurēlija Ancāne. Savukārt dejas izrāde “Faux Pas (Piezīme nevietā)” stāsta par divu cilvēku attiecībām un vēstījumu simboliski realizē izrādē izmantotais Sīra rats. “Faux Pas (Piezīme nevietā)” ieguvusi pirmo vietu festivāla “Re Rīga!” jau otro gadu rīkotajā konkursā jaunajiem māksliniekiem, kuru izrādes tapušas Baltijas valstīs un kurās iekļauti elementi vai kas iedvesmojušies no laikmetīgā cirka.

Festivāla pirmās dienas noslēgumā, radošās nakts laikā varēs noskatīties spilgtākās Latvijas Kultūras akadēmijas Audiovizuālās mākslas studentu īsfilmas – “Viņu sauca Haoss Bērziņš”, “Viesturs Kairišs iznāk no meža”, “Esmu divdomīgs”, “Stikla odere”, “Dzeltenā harmonija” un “Jozē portrets”.

“Teātris ir visur” arī šogad aicinājis piedalīties festivālā Maskavas Mazās Bronnajas dramatisko teātri. Viesi no Maskavas papildinās TIVK 2018 programmu ar izrādi “Viesnīcas “Šekspīrs” sapņi”, kas tapusi pēc Viljama Šekspīra komēdijas “Sapnis vasaras naktī” motīviem. Izrāde ir bez teksta un būs saprotama ikvienam interesentam.

Festivāla programmā varēs noskatīties Elmāra Seņkova iestudējumu “Graņonka”, kas jau septiņus gadus ir Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra repertuārā.

Pirmo reizi uz festivālā piedalīsies Ģertrūdes ielas teātris ar izrādi “Taņas dzimšanas diena”. Tās pamatā ir Latvijas iedzīvotāju atmiņas, pārdomas un refleksijas par Latviju 20. gadsimtā. Izrādes radošā komanda – dramaturģe Laila Burāne, režisors Mārtiņš Eihe, māksliniece Ieva Kauliņa, aktieri Jānis Kronis un Jana Ļisova, mūziķis Artūrs Čukurs.

Kuldīgas pilsētas ielās iedzīvotājus un viesus ar vairākām performancēm abās festivāla dienās dažādos laikos iepriecinās “Circo Baffo” – dažādu mākslinieku-mūziķu kombinācija no Sanktpēterburgas, kas savās performancēs apvieno aktiermeistarības, žonglēšanas, klauna mākslas un dejas elementus. Mākslinieki visbiežāk atrodami tieši pilsētu ielās. Performanču laikā skatītājiem būs iespēja ziedot līdzekļus Kuldīgas dzīvnieku patversmei “Mīļās ķepiņas”.

Festivāla noslēgumā 21. oktobrī Kuldīgas Jauniešu mājā skatītājiem tiks piedāvāts radošs atskats uz divās dienās piedzīvoto – būs iespēja aplūkot ķīniešu mākslinieces momentskiču darbus un piedalīties flamenko meistarklasēs.

Skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur” pirmo reizi tika rīkots 2016. gadā. Projekta organizators un idejas autors ir nodibinājums “Skatuves mākslas producentu fonds”.