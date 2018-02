No 2018. gada 9. līdz 28. martam Rīgā norisināsies 23. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls, pulcējot māksliniekus no Latvijas, gan ārzemēm - ASV, Austrijas, Krievijas, Vācijas, Ķīnas, Francijas, Turcijas un Latvijas. Festivāla programmā iekļauta arī igauņu horeogrāfa Ilo Vilimā gleznu izstāde, franču dejas kompānijas "Compagnie De Fakto" izrāde "Zirgu pastā", kā arī Izraēlas filma "Mr. Gaga" par Batsheva dejas kompānijas mākslinieciskā direktora un pasaulslavenā horeogrāfa Ohada Naharina darbu, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Tradicionālais festivāla atklāšanas labdarības koncerts Rīgas Starptautiskajā dzelzceļa stacijā notiks 9. martā. Savukārt 12. martā, Latvijas Nacionālajā operā norisināsies 23. BBF galā koncerts, piedāvājot baleta koncertprogrammu, kurā uzstāsies vadošie solisti no pasaulslaveniem baleta teātriem, kā arī starptautisku baleta konkursu laureāti no Krievijas, Ķīnas, ASV, Vācijas, Francijas, Austrijas un Turcijas.

14. martā Preiļu Kultūras centrā viesosies Džona Neimeijera Vācijas Nacionālais jaunatnes balets "Bundes Jugend Ballett" (Hamburga, Vācija). Rīgā viņu priekšnesums būs skatāms 12. martā notiekošajā Galā koncertā. Vācijas nacionālo jaunatnes baletu 2011. gadā nodibināja horeogrāfs Džons Noimeijers (John Neumeier), kurš atrodas pasaulē vadošo baleta horeogrāfu trijniekā. Kompānijā darbojas astoņi profesionāli dejotāji, kuri ir gan dejotāji, gan horeogrāfi. Viņi pārstāv septiņas dažādas nācijas un runā vienā – kustību – valodā, atklājot arvien jaunas dejas formas, tai pat laikā neatsakoties no tradīcijām.

No 14. marta VEF Kultūras pilī būs skatāma "Vanemuines" teātra baleta trupas bijušā baleta premjera, mākslinieciskā vadītāja un horeogrāfa Ilo Vilimā (Ulo Vilimaa) gleznu izstāde. Pirmie Vilimā mēģinājumi glezniecībā bija jau pagājušā gadsimta 70. gados (ainavas, portreti un franču impresionistu darbu kopijas). Pēc karjeras beigām Vilimā atsāka gleznošanu 2003. gadā, izveidojot savu stilu, ko varētu apzīmēt kā emocionāli ekspresīvu abstrakcionismu. Vilimā pirmā personālizstāde "Dvēseles cietums" notika 2004. gadā, tai sekoja "Dvēseles brīvība" 2006. gadā. Dažādas viņa izstādes notikušas Tallinā un Tartu, arī citās Igaunijas pilsētās un Zviedrijā. Vilimā gleznas var apskatīt arī Somijā, Zviedrijā, Itālijā un Lielbritānijā.

15. martā filmu klubā "Film Noir" kinoteātra "Splendid Palace" telpās būs iespēja noskatīties Izraēlas neatkarīgās producentu kompānijas "Heymann Brothers Films" režisora Tomēra Heimana (Tomer Heymann) filmu "Mr. Gaga" par Batsheva dejas kompānijas mākslinieciskā direktora un pasaulslavenā horeogrāfa Ohada Naharina daiļrades stilu un tā attīstību. Gaga ir kustību valoda, kur skolotājs vada dejotājus improvizāciju praksē, kas balstās uz skolotāja doto tēlu aprakstiem. Šīs improvizācijas palīdz dejotājam radīt un izteikt kustību ar katru ķermeņa daļu unikālā veidā, kas tiek ignorēts citās dejas tehnikās. Filma ir izrādīta Vācijā, Francijā, Itālijā, Zviedrijā, Somijā, ASV un Kanādā. Tā ir nominēta Eiropas filmu balvai, kā arī saņēmusi skatītāju balvas Reikjavīkā, Zviedrijā un Bulgārijā.

21. martā VEF Kultūras pilī, 24. martā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors" un 26. martā Ventspilī, teātra namā "Jūras vārti" viesosies latino stila profesionālā baleta trupa "Ballet Hispanico" (Ņujorka, ASV). Latvijas skatītājiem "Ballet Hispanico" prezentēs trīs iestudējumus: "Linea Recta", "Dnzon" um "Con Brazos Abiertos". "Ballet Hispanico" dibināts 1970. gadā un pamazām iegūst atzinību pasaules mērogā. Pašreizējais kompānijas direktors kopš 2009. gada ir Eduardo Vilaro, kurš sākotnēji 1985.g adā kompānijā iesaistās kā dejotājs. Eduardo Vilaro savas karjeras laikā dejotāja prasmes ir ieguvis Elvina Eilija (Alvin Alley) kompānijā Ņujorkā, kā arī ir ieguvis maģistra grādu Starpdisciplinārās mākslas jomā Kolumbijas Koledžā Čikāgā. Vallero ir ne tikai horeogrāfs, bet aktīvs dejas politikas un izglītības aktīvists, piedaloties dejas padomēs, kā arī lasa lekcijas studentiem.

20. martā LKA Teātra mājā "Zirgu pasts" ar dejas izrādēm "Mazais pas de deux divatā" (Un petit pas de deux sur ses pas) un "Kabatlakatiņi" (The mouchoirs) viesosies Francijas deju kompānija "Compagnie De Fakto". Izmantojot komisku tēlu duetu, Aureliēns Kairo (Aurélien Kairo) un Karla Polluksa (Karla Pollux) atklāj izrāžu veidošanas aizkulises, paverot skatam divu pievilcīgu dejotāju pirmos soļus dejas pasaulē – no mēģinājumiem līdz dejotāju atlasei, no iesildīšanās līdz skatuves baiļu un tehnisko ķibeļu pārvarēšanai. Savos dejas estētikas un horeogrāfijas meklējumos viņam ir izdevies apvienot hiphopa deju tehniku un kustības ar tādām balles dejām kā tango un valsis, kā arī ar dziesmām no Burvila (Bourvil, īstajā vārdā André Robert Raimbourg) repertuāra, tādējādi izveidojot izrādi, kas skatītājiem atklāj arī vienu no nozīmīgākajām franču mūzikas personībām. Deju kompānija "Compagnie De Fakto" ir dibināta 2002. gadā pēc Aureliēna Kairo iniciatīvas, iedvesmojoties un balstoties hiphopa kultūrā.

Vēl festivāla programmā paredzēta izstāde "Stils un elegance" Mencendorfa namā (no 16. marta), kā arī muzikāli horeogrāfiskā fantāzija "Ugunī" ar LNO baleta mākslinieku piedalīšanos (pirmizrāde notika 2017. gada maijā).

Plašāka informācija par 23. BBF pieejama festivāla mājaslapā un "Facebook" profilā.

Biļetes uz festivāla koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā, kā arī notikumu norises vietās.