Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 29. septembrī pulksten 22.30 mūsdienu mākslas festivāls "Liepājas Mākslas forums" aicina uz dejas izrādi "Lizbeta Gruveza izdejo Bobu Dilanu", kur intīmā vakara gaisotnē pasaulslavenā beļģu horeogrāfe un dejotāja Lizbeta Gruveza (Lisbeth Gruwez) dejā saplūdīs ar popmūzikas dzejnieka Boba Dilana (Bob Dylan) dziesmām, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Gruvezai dejojot, Boba Dilana 60. un 70. gadu dziesmas uz vinila platēm atskaņos komponists Mārtens van Kauvenbergs (Maarten Van Cauwenberghe).

"Lizbetas Gruvezas deja ir vesela pasaule! Viņas meistarība un pārcilvēciskā jauda neslēpjas tikai tehniski apbrīnojamā izpildījumā, tā vietā viss dejotājas ķermenis kalpo kā neticami virtuozs instruments, kurš atspoguļo ideju par pasauli – emocijas, filozofiskas pārdomas, visu dzīvi. Gruveza ir savas mākslas gigants – viņai tikai atliek parādīties uz skatuves, kad skatītājs jau ir pilnīgā viņas varā!" uz dejas izrādi aicina koncertzāles "Lielais dzintars" un "Liepājas Mākslas foruma" mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

Lizbeta Gruveza sāka dejot klasisko baletu, kad viņai bija seši gadi un profesionālas dejotājas izglītību turpināja, studējot "Stedelijk Instituut voor Ballet" un "P.A.R.T.S." Beļģijā. 1999. gadā dejotāja sāka strādāt slavenā, provokatīvā beļģu multimākslinieka Jana Fabra (Jan Fabre) deju "laboratorijā". Jans Fabrs īpaši Gruvezai iestudēja savu skandalozo dejas izrādi "Quando l'uomo principale è una donna" (2004), kur viņas kailais dejotājas ķermenis, aizvien pārsteidzot skatītāju ar neiedomājamu virtuozitāti, dejas laikā vairākkārt transformējas no vīrieša uz sievieti, no cilvēka uz dzīvnieku, no taisnas līnijas uz apli utt. Tieši ciešā sadarbība ar Fabru Gruvezai atnesusi pasaules slavu.

Kopā ar mūziķi un komponistu Mārtenu van Kauvenbergu Lizbeta Gruveza 2007. gadā Beļģijā izveidoja laikmetīgās dejas un izrādes grupu "Voetvolk", kura uzstājusies Aviņonas festivālā, Gugenheima laikmetīgās mākslas muzejā Bilbao, Venēcijas biennālē un citās pasaules mēroga kultūrtelpās. Tieši kopā ar van Kauvenbergu Gruveza uzstāsies arī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

Par izrādi "Lizbeta Gruveza izdejo Bobu Dilanu" Šveices laikraksts "Tribune de Genève" raksta: "Gruvezas kustību precizitāte ir apburoša, un to atkārtojums – hipnotizējošs. Viņa galvu uz priekšu noliec miljoniem reižu, griežas un griežas miljoniem reižu. Līdz sasniedz reiboni. Viņa un skatītājs."

Mūsdienu mākslas festivāls "Liepājas Mākslas forums" no 28. līdz 30. septembrim koncertzālē "Lielais dzintars" piedāvās kopumā desmit dažādu žanru notikumus un aicinās klātienē sastapt spilgtus māksliniekus no Latvijas un savu žanru līderus no ārvalstīm. Festivāls sola pārsteigt ar Eiropas un pasaules skatuves mākslas šedevriem, izpaužoties gan mūzikā un dejā, gan teātrī, kino, vizuālajā mākslā un vēl nepieredzētās dažādu žanru saplūsmēs. Visa festivāla programma pieejama mājas lapā lielaisdzintars.lv.