Meitene. Sieva. Mīļākā. Māte. Feministe. Mūsdienu sabiedrībā sievietei ir iespēja pildīt dažādas lomas. Taču kurā brīdī iespēja kļūst par pienākumu? Un cik daudz sievietes rīcību nosaka viņa pati, bet cik – sabiedrībā valdošie nerakstītie likumi? Šos nopietnos jautājumus izrādes radošā komanda risinājusi, liekot lietā humoru, antropoloģijas pētījumus un varietē numurus ar dziesmām, dejām un pārģērbšanos.

Sievietes lomu pētījumu izrādē caurvij stāsts par sievu un mīļāko, kuras satiekas, lai atklātu, kas viņas patiesībā ir. Viena vīrieša mīļotās vai īpašums, viņa aprūpētājas vai nīdējas? Un kas paliek pāri, kad viņas atsakās pildīt šīs funkcijas? Vai tas maz ir iespējams?

"Esmu pateicīga izrādes autorēm par to, ka izrādē "Trauki" vairākās epizodēs tiek akcentēts tas, ka mūsdienu liberālais feminisms pievērš uzmanību nevis vienīgi sieviešu, bet abu dzimumu emancipācijai no pastāvošajiem dzimtes stereotipiem, balstoties pieņēmumā, ka to spiediena mazināšana, grožu noņemšana (vai vismaz palaišana vaļīgāk) darīs laimīgākus visus – gan vīriešus, gan sievietes" – par izrādi laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnālā "Punctum" rakstījusi Olga Procevska.

Izrādē piedalās aktrses Marija Linarte, Anna Putniņa, Inga Gaile vai Inga Tropa. Scenogrāfe – Ieva Kauliņa, komponists: Jānis Ozoliņš. Izrādes tapšanā piedalījusies antropoloģe Ieva Raubiško.

Biļetes uz izrādēm var iegādāties iepriekšpārdošanā "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.