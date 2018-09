Pie skatītājiem atgriežas populārā 'stand-up' komēdija 'Alu cilvēks'

Kā portālu "Delfi" informē izrādes veidotāji, šajā sezonā izrāde notiks īpašā vietā – "Kiwi Diwi" zālē (Līksnas iela 9a), kas iekārtota Grenlandes ledāju noskaņās.

Izrādes notiks 25. oktobrī, kad alu vīrietis būs Ainārs Ančevskis, bet 26. oktobrī galvenajā lomā būs Jānis Jarāns.

"Alu vīrieti pirmoreiz aizstāvēju pirms 13 gadiem un esmu drošs, ka izrādes nerimstošās popularitātes pamatā ir fakts, ka jebkurš apmeklētājs kādā no stāstītajiem atgadījumiem atpazīst sevi. "Alu cilvēks" liek mums smieties pašiem par sevi – par to, kā sievietes un vīrieši strīdas, smejas un mīl. Šajā sezonā skatītājus pārsteigsim ne tikai ar ievērojamām izmaiņām scenogrāfijā, bet arī ar jauninājumiem scenārijā, ko veicām kopā ar Aināru Ančevski. Garlaicīgi nebūs gan skatītājam, kurš izrādi redzēs jau trešo reizi, gan tam, kurš atklās to pirmoreiz," stāsta viens no "Alu cilvēka" lomas atveidotājiem Jānis Jarāns.

Uzveduma pamatā ir asprātīgs novērojums par vīriešu un sieviešu attiecībām no Alu laikmeta līdz mūsdienām. Izrādes jaunās telpas būs atšķirīgas gan ar iespēju pasūtīt un starpbrīdī nobaudīt šefpavāra gatavotas vakariņas, gan arī ar īpašo telpas iekārtojumu – Grenlandes ledāju imitāciju, polārlāci un iglu – īstu eskimosu ledus māju, kurā tiek uzturēta -7 grādu temperatūra un būs iespēja nobaudīt šņabi ledus glāzītēs.

Izrādei "Alu cilvēks" pieder rekords par ilgāk spēlēto "stand-up" teātra uzvedumu Brodvejas vēsturē. Izrāde tikusi iestudēta jau 45 valstīs un iztulkota 18 dažādās valodās, turklāt tulkojumu skaits = pieaug. Latvijā izrāde šogad svin savu 11. sezonu, tā ir spēlēta vismaz 100 reizes un to noskatījušies vairāk nekā 50 000 skatītāju.

Foto: Publicitātes foto

Populāro komēdiju "Alu cilvēks" sarakstīja amerikāņu rakstnieks un komiķis Robs Bekers (Rob Becker), kurš rakstīšanas procesā veica neformālus pētījumus antropoloģijā, aizvēsturē, psiholoģijā, socioloģijā, mitoloģijā un arī savā laulībā.

Biļetes uz izrādi nopērkamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā.