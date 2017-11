Pirmizrādi piedzīvos Paulas Pļavnieces izrāde bērniem 'Ezis, kurš mīlēja slepeni'

Ezis Dadzis ir bezcerīgi iemīlējies gotiņā Pelenonā un dara visu, lai iepriecinātu mīļoto. Eža slepeno plānu īstenot nāk palīgā arī pārējie sētas iemītnieki – runcis Pičus, sivēns Polinēzijs un citi. Vai Dadzim izdosies iekarot Pelenonas sirdi pilnīgā slepenībā? Vai draugi patiešām palīdzēs vai tomēr izbojās eža ieceri? Un ko par to visu teiks govs ar lielajām, skumjajām acīm?

Pēdējā laikā aizvien biežāk izskan speciālistu viedoklis, ka bērniem ir jāļauj garlaikoties, lai veicinātu iztēli un fantāziju. Izrāde sākas ar to, ka trim jauniešiem ir garlaicīgi. Viņi cenšas īsināt laiku, stāstot viens otram smieklīgus atgadījumus, līdz kāds no draugiem nāk klajā ar stāstu par ezi, kurš slepeni ir iemīlējies gotiņā. Visiem šis notikums šķiet aizraujošs un neparasts, un, tā kā nekas labāks prātā nenāk, draugi nolemj to izspēlēt, pārvērst par jautru rotaļu, izmantojot mājās sastopamas mantas un apģērbus no mammas skapja.

Foto: Publicitātes foto

Iestudējuma režisore Paula Pļavniece uzskata, ka laikā, kad ik uz soļa bērniem tiek piedāvātas arvien jaunas izklaides, tehnoloģijas un aplikācijas, ir svarīgi mudināt bērnus un vecākus garlaikoties, proti, attīstīt radošumu, pamanot un izmantojot ikdienišķas lietas un objektus, kas atrodami mājās, skapī, plauktā, uz galda, pagalmā.

Lietuvieša ilustratora un bērnu grāmatu autora Daiņa Šuķa (Dainius Šiukis) stāsts par pārsteidzošajiem notikumiem lauku sētā "Ezītis, kurš mīlēja slepeni" 2017. gadā iekļuvis Latvijas lasīšanas veicināšanas programmas bērnu žūrijas rekomendēto grāmatu sarakstā.

Foto: Publicitātes foto

Iestudējuma "Ezis, kurš mīlēja slepeni" pirmizrāde notiks 2017. gada 9. novembrī pulksten 18.00, ar atkārtojumu 11. novembrī pulksten 11.00.

Radošajā komandā darbojas teātra "Joriks" latviešu trupas aktieri Laura Atelsone, Kārlis Derums, Kārlis Tols, kuri paši veido arī izrādes muzikālo noformējumu. Uz iestudējumu aicināti bērni no 5 gadu vecuma. Izrāde notiek latviešu valodā.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs, Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras nama kasē un internetā.