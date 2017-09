Pirmo reizi Ķīnā izrādīs Annas Brigaderes lugu 'Sprīdītis'

Rīgas Skolēnu pils teātris "Zīļuks" ir apstiprinājis dalību starptautiskajā mākslu festivālā "The Arts Committee of the 2017 China-CEEC Cultural Season", kas norisināsies Ķīnā šī gada rudenī. Festivālā, kurā katru gadu dalībai tiek izvēlēti spilgtākie dažādu mākslu pārstāvji no Centrālās un Austrumeiropas valstīm, "Zīļuks" izrādīs Annas Brigaderes lugu "Sprīdītis".