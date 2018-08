Iestudējuma galvenajai varonei Blanšai nav ne darba, ne iztikas līdzekļu, taču viņas bagātā fantāzija tiecas uz visu skaisto un izsmalcināto – pat ja tā būtu tikai nožēlojama imitācija. Savukārt Stenlijam ir vienkāršas intereses, un Blanšas sapņi viņu kaitina. Viņi ir divi pretstati, un konflikts starp viņiem ir neizbēgams un nežēlīgs. Kad sentimentālai sapņainībai pretī stājas skarba brutalitāte, atliek izvēlēties – saņemt visu drosmi, lai skatītos acīs realitātei, vai arī palikt savā sapņu pasaulē.

Tenesija Viljamsa "Ilgu tramvajs" ir viens no pazīstamākajiem amerikāņu dramaturga darbiem un 1948. gadā saņēmusi Pulicera prēmiju. Latvijas teātros darbs iestudēts vairākkārt, viens no jaunākajiem iestudējumiem tapis Jaunajā Rīgas teātrī, kur to 2013. gadā iestudēja Inese Mičule.

Dailes teātrī lomās iejutīsies Anete Krasovska (Blanša), Ieva Florence (Stella), Gints Grāvelis (Stenlijs Kovaļskis) un Kaspars Zāle (Mičs).

Izrādes vizuālo noformējumu veido režisors Regnārs Vaivars kopā ar scenogrāfu Tomu Grīnbergu, kostīmu māksliniece ir Madara Botmane, bet gaismu mākslinieks – Harijs Zālītis.