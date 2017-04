22. Starptautiskā Baltijas baleta festivāla programmā 23. aprīlī Latgales vēstniecībā "Gors" Rēzeknē un 24. aprīlī Latvijas Nacionālajā operā ar trim modernā baleta viencēlieniem viesosies Pekinas Dejas teātra (Bejing Dance Theater) trupa, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Skatītājiem tiks piedāvāti pasaulē augstu novērtētās un atzinību guvušās horeogrāfes Vangas Juaņjuaņas jaunākie viencēlieni "Farewell Shadows", "Poison" un "Nightingale and the Rose", kas tapis pēc Oskara Vailda darba motīviem.

"Šie viencēlieni katrs ir atšķirīgi, lai kopumā uzrunātu dažādus skatītājus: gan jauniešus, gan seniorus, gan neoklasikas cienītājus un avangarda pielūdzējus," pauž BBF direktore Lita Beiris, uzsverot – Pekinas Dejas teātra avangarda baleta programma ir šā gada festivāla galvenā izrāde, un sadarbība ar šo kompāniju iekļaujas Ķīnas, Centrāleiropas un Austrumeiropas Zīda ceļa platformas lokā, sekmējot valstu kultūras atpazīstamību.

No trim viencēlieniem, ko Pekinas Dejas teātris ved uz Latviju, trupas mākslinieciskā vadītāja Vanga Juaņjuaņa īpaši vēlas izcelt modernā baleta izrādi "Lakstīgala un roze" (Nightingale and the Rose), kuras pamatā ir Oskara Vailda pasaka. ""Lūk, tas patiesi ir īsts mīlētājs," Lakstīgala nodomāja. "Es dziedu par to, kas viņam liek ciest: kas man ir prieks, viņam – sāpes. Kāds brīnums gan ir mīlestība! Tā ir vērtīgāka par smaragdiem un dārgāka par cēlajiem opāliem. To nenopirkt par pērlēm un granātiem, un tirgus laukumā to velti meklēt. Tā nav iegūstama pie veikalniekiem, nedz arī zeltā atsverama! Tomēr Mīlestība ir pārāka par Dzīvību, un kas gan ir maza putna sirds pret cilvēka sirdi...""

Pekinas Dejas teātris (BDT) ir dibināts 2008. gadā, un tas pārstāv moderno baleta žanru. BDT vada horeogrāfe Vanga Juaņjuaņa (Wang Yuanyuan), kuras horeogrāfijas ir ieguvušas atzinību un augstu novērtējumu starptautiskā vidē. Vanga Juaņjuaņa ir dzimusi un augusi Pekinā, un pašreiz ir viena no vadošajām Ķīnas modernā baleta žanra horeogrāfēm. Viņa lepojas ar savas zemes kultūru un tradīcijām, atspoguļojot savās horeogrāfijās Ķīnas tradicionālo dejas mākslu sinerģijā ar inovatīvu, pārdomātu, mūsdienīgu stāstījumu, scenogrāfiju, dejas tehniku un emociju izpausmi.

Vanga dejo kopš desmit gadu vecuma. Pēc studijām Pekinas Deja akadēmijā, kur viņa apguva horeogrāfijas un strādāja par pasniedzēju, Vanga turpināja mācības Kalifornijas Mākslas institūtā Losandželosas dejas skolā. 1998. gadā Vanga Juaņjuaņa ieguva Ķīnas nacionālā baleta horeogrāfes statusu. Viņas vārds un izrādes ir atpazīstamas pasaules mērogā: Vangas horeogrāfijas ir rādītas ASV, Krievijā, Korejā, Francijā, Bulgārijā, Dānijā, Singapūrā, Grieķijā, Nīderlandē, Vācijā, Itālijā, Lielbritānijā, Brazīlijā un Mehiko. Vieshoreogrāfes statusā Vanga ir strādājusi Ņujorkas pilsētas baleta horeogrāfijas institūtā, Honkongas performanču mākslas akadēmijā, Dānijas Karaliskajā baletā un Šanhajas baletā. Vanga Juaņjuaņa ir ieguvusi balvu "Labākais horeogrāfs" Varnas Starptautiskajā baleta konkursā Bulgārijā. Vangas Juaņjuaņas pazīstamākās izrādes ir "Hamlets", ar kuras fragmentu BDT mākslinieki uzstājās 21.Starptautiskā Baltijas baleta festivāla Gala koncertā 2016. gada aprīlī; "Zelta lotoss", kura liecina par horeogrāfes uzdrīkstēšanos, jo izrādes erotiskais stāsts un izpildījums izraisīja pretenzijas Ķīnas varas iestādēs, kā arī "Mīlestības krāsas", "Raža", "Sapnis".

Jāpiebilst, ka pēc viesošanās 22.Starptautiskajā Baltijas baleta festivālā Pekinas Dejas teātris ar viesizrādi dosies uz Tartu, Vanemuines teātri.

Biļetes uz Pekinas Dejas teātra izrādēm var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.