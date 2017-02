Rīgas Kongresu namā 22. februārī ar poētisko monoizrādi "Virs debess balagāna..." uzstāsies Krievijas aktieris Konstantīns Raikins, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Izrādē skanēs Nino Rotas mūzikas un populāru dzejnieku dzeja. Konstantīns Raikins uzvedumam izvēlējies savus mīļāko dzejnieku – Dāvida Somoilova, Nikolaja Zabolocka, Nikolaja Rubcova, Osipa Mandeļštama, Lopes De Vegas un Aleksandra Puškina – dzeju.

"Tas, ko es daru šajā izrādē, ir vistuvāk man, tas arī es esmu. Es pats sastāvu no dažādiem žanriem. Poēzija, it īpaši augstā poēzija, – tas taču ir īpašs dvēseles stāvoklis... Man, lasot dzeju no skatuves – tā ir tā pati loma, tie paši monologi. Viņi pakļaujas tiem pašiem skatuves esamības likumiem, kuriem pakļaujas jebkura dramatiskā loma. Pašlaik es jūtu īstas poēzijas intereses vilni. Cilvēkiem nepietiek kaut kāda dvēseles vitamīna, lai dvēsele justos laimīga. Kādas labas frāzes, skaistas runas... Puškinu izlasīt – un gaisā uzreiz paliks mazāk baciļu. Viņš ir kā baznīcas zvans..."

Mans tēvs reiz teica: "Vienmēr lasi dzeju. Dari to neatkarīgi no tā, kas ir tava publika. Tas viņiem palīdzēs tevi labāk saprast un skatīties uz dzīvi daudzslaiņāk."

