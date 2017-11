Latvijas Nacionālajā operā 4. decembrī uzstāsies Londonas Karaliskā baleta pāris Laura Morera un Federiko Bonelli, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no Andreja Žagara kultūras atbalsta un attīstības fonda.

"Viņi ir Londonas spožākais baleta pāris, un šī ir vienreizēja iespēja viņus redzēt Rīgā," saka Eiropas baleta galā koncerta organizators Andrejs Žagars.

Spāņu izcelsmes dejotāja Laura Morera tiek uzskatīta par Lielbritānijas baleta etalonu. Lauras Moreras apbalvojumu skaitā ir "Critics' Circle National Dance Awards" balva 2015. gadā par izcilu sniegumu klasiskā baleta kategorijā Līsas lomā baletā "Veltīgā uzmanība", savukārt viņas izsmalcinātā grācija ir apbūrusi Lielbritānijas karalieni Elizabeti II viņas valdīšanas 60. jubilejai veltītajā svinīgajā priekšnesumā, par ko Morera no karalienes saņēmusi īpašu atzinību.

Lauras Moreras baleta partneris uz Latvijas Nacionālās operas skatuves būs itāļu dejotājs Federiko Bonelli. 2003. gadā viņš pievienojās Londonas Karaliskā baleta trupai kā vadošais solists, un kopš tā laika viņam ir galvenās lomas visos Karaliskā baleta klasikas iestudējumos.

Federiko Bonelli profesionāļi salīdzina ar Rūdolfa Nurijeva un Roberto Bolles talantu. Bonelli tehnika ir perfekta, un viņam piemīt īpašs magnētisms. Viņš lieliski iejūtas ikvienā tēlā, kuru no pirmajām izrādes minūtēm iemīl skatītājs. Bonelli ir ideāls partneris, augstdzimis domāšanā un aristokrātisks manierēs. Laikraksts "The Guardian" ir atzinis, ka Federiko Bonelli sniegums vienmēr, bez izņēmumiem ir izcils un elegants.

4. decembra koncertā abi mākslinieki dejos pas de deux no Pētera Čaikovska baleta "Riekstkodis" un Žila Masnē baleta "Manona". Abas baleta izrādes, kā arī baletdejotāju sniegumus tajās ir atzinīgi novērtējuši Lielbritānijas baleta kritiķi.

"Morera savā priekšnesumā ir starojoša savā pašcieņā, un tajā nav nekā pašmērķīga vai tīša. Nevainojama savā frāzējumā un muzikalitātē, savā klasiskajā akadēmiskās dejotājas dižciltībā un neatvairāma savā šarmā, kas izgaismo katru viņas soli. Savukārt Bonelli sniegums ir ideāls – cēls un aristokrātisks," tā laikraksts "Financial Times" rakstījis par Lauras Moreras un Federiko Bonelli sniegumu baletā "Riekstkodis".

Kādā intervijā Laura Morera atzina, ka, viņasprāt, "Manona" ir viena no brīnišķīgākajām lomām, kas ir radīta balerīnai, to dejojot Morera katru reizi šo lomu iemīl no jauna.

Biļetes uz Eiropas baleta galā koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā. Biļešu cena no 20 līdz 100 eiro.