To pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem mūsdienām un skatuvei piemērojusi dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce, bet iestudējis režisors Dž.Dž.Džilindžers. Izrāde tika nominēta 2015./2016. gada "Spēlmaņu nakts" balvai nominācijā "Gada izrāde bērniem vai pusaudžiem" un saņēma īpašo Bērnu žūrijas balvu, kā labākā izrāde.

Izrādes apmeklētāji iestudējumā iepazīs Sniegbaltīti, kuras "lūpas rožu sārtas, mati ogļu melni, bet dvēsele balta kā sniegs", septiņus rūķīšus – Profesoru, Īgņu, Kautrīgo, Jautruli, Resnīti, Guļavu un Dumiķīti, kuri būs kļuvuši par strādnieku brigādi un dzīvos treilerī meža vidū, kur, slēpjoties no Pamātes, dzīvos arī Sniegbaltīte, kā arī citus varoņus – Mednieku, Princi un Spogulīti.

Šī ir viena no tām pasakām, ko zina jebkurš bērns vai pieaugušais, kura sirdī saglabājusies bērnības prieka smarža. Izrāde liek iedomāties, kā izskanētu šī pasaka, ja to mums pārstāstītu mūsdienu bērns! Neatkarīgi no laika vai tā diktētās rotaļlietu modes, pasakas galvenā doma ir, paliek un paliks par cilvēka dvēseles tīrības un skaistuma nozīmi.

"Iestudējums "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" Liepājā ir asprātīga, mūsdienīga un dulla muzikāla izrāde. Kam? Pirmkārt, šeit nevis prasās nosaukt kādu vecuma ierobežojumu, bet teikt, ka tā ir cilvēkiem, kuri ir gatavi pasmaidīt arī par dažu labu nieku un drusku padauzīties," tā pēc izrādes noskatīšanās rakstīja teātra kritiķe Undīne Adamaite.

Izrādē piedalās aktieri: Samira Adgezalova, Sigita Jevgļevska, Edgars Ozoliņš, Rolands Beķeris, Sandis Pēcis, Egons Dombrovskis, Leons Leščinskis, Kaspars Gods, Edgars Pujāts, Armands Kaušelis, Viktors Ellers, Mārtiņš Kalita.

