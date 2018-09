Latvijas Nacionālajā operā 8. un 9. oktobrī varēs noskatīties Maskavas Lielā teātra baleta viesizrādi "Spītnieces savaldīšana", portālu "Delfi" informē viesizrāžu rīkotāji no "Art Forte".

Iestudējums, kas ir viena no populārākajām Lielā teātra izrādēm, rādīts pasaules ievērojamākajos operas un baleta teātros, izpelnoties kritiķu sajūsmu. Septembrī Lielais teātris ar "Spītnieces savaldīšanu" viesosies Milānas "La Scala", bet oktobrī tā tiks rādīta Rīgā, festivālā "Zelta Maska Latvijā".

Iestudējumu veidojis Žans Kristofs Majo. Šekspīra komēdijas pārlikumam baleta valodā slavenais franču horeogrāfs katru dejotāju izvēlējies personīgi, lai gala iznākumā viņa izrādei būtu angažēti labākie no labākajiem, mākslinieki ar pasaules slavu.

Katarina lomu iestudējumā dejo Jekaterina Krisanova, Lielā teātra baleta prīma, kura par šo lomu saņēmusi Krievijas teātra nozares lielāko balvu – "Zelta masku".

Krisanova 2003. gadā pabeigusi Maskavas Valsts horeogrāfijas akadēmiju, pēc tam tika uzņemta Lielajā teātrī. Astoņos gados kāpusi pa hierarhijas kāpnēm no apakšējā pakāpiena līdz pašai augšai – no kordebaleta dejotājas līdz prīmai.

Viņas repertuārs ir plašs: vairāk nekā 60 visdažādākā rakstura lomas. Tajā ir gan Marija izrādē "Riekstkodis", gan Zina "Gaišajā strautā", gan Egīna "Spartakā", gan Odeta/Odīlija "Gulbju ezerā", gan Žizele, gan Džuljeta, gan Princese Aurora "Apburtajā princesē", gan Silfīda, gan Margo Fonteina baletā "Nurejevs"…

Lai dejotu Katarīnas partiju "Spītnieces savaldīšanā", viņai nācies pārvarēt gan sevi, gan toreizējās Lielā teātra baleta daļas vadības pretestību: "Sanāca tā, ka no "Spītnieces savaldīšanas" kastinga tiku aizvākta. Dziļi pateicos Svetlanai Adirhejevai (PSRS Tautas māksliniece, agrāk baleta prīma, tagad Lielā teātra pedagoģe repetitore. – Red.) par padomu: "Katja, tu pieļausi lielu kļūdu, ja neaprunāsies. Šī ir tava loma." Mums šķiet neērti lūgt kaut ko priekš sevis, taču viņas vārdi mani pamudināja. Mocījos, uztraucos, tomēr saņēmos – piegāju klāt: "Žan Kristof, neticiet, ja jums teiks, ka esmu saslimusi, dekrētā vai kaut ko nesajēdzu… Es ļoti gribu…" Redzams, viņš manu vēlmi sajuta un uzaicināja ierasties uz atlasi. Burtiski no pirmajām kustībām, kuras atkārtojām pēc viņa asistentes un sievas Bernisas Koppītersas parauga, nopratu, ka esmu Majo ieinteresējusi, starp mums izveidojās kontakts. Aizejot no mēģinājumu zāles, jau zināju, ka noteikti būšu Katarina."

Petručo lomā iestudējumā dejo Vladislavs Lantratovs, Lielā teātra baleta premjers. Par Petručo lomu baletdejotājs saņēmis augstāko Krievijas teātra nozares balvu – "Zelta maska".

Ar baletu saistīta visa Vladislava dzimta: uz Krievijas lielākajām skatuvēm ir dejojuši viņa vecāki, brālis un dzīvesbiedre Marija Aleksandrova. Viņš izaudzis "Lenkom" teātra aizkulisēs, kur pēc baleta karjeras beigām par pedagoģi repetitori strādāja viņa māte Inna Leščinska. 2006. gadā pabeidzis Maskavas Valsts horeogrāfijas akadēmiju un uzņemts Lielā teātra trupā. Izpilda lomas klasiskajos baletos (Džeimss "Silfīdā", Zigfrīds "Gulbju ezerā", Žans de Briēns "Raimondā", Konrāds "Korsārā", Solors "Bajadērā", Bazils "Donā Kihotā"), Jurija Grigoroviča un citu 20. gadsimta titānu iestudējumos (Ivans Bargais, Krass "Spartakā", Farhads "Leģendā par mīlestību"); pirmais Krievijā nodejojis titullomu Džona Krenko baletā "Oņegins", Pečorinu "Mūsu laikmeta varonī", Romeo Alekseja Ratmanska "Romeo un Džuljetā" un Nurejevu Jurija Posohova baletā "Nurejevs", kā arī daudzas citas lomas.

"Līdz "Spītnieces savaldīšanai" biju nodejojis daudz ko, taču nekad nesaskatīju sevi tāda vienkāršā, atklātā puiša lomā, kam viss atļauts. Esmu inteliģents cilvēks, aktieris, taču šī pieredze manī pavēra kaut kādu velnišķu būšanu. Pēc tam es kļuvu daudz brīvāks uzvedībā – nevis kaut kādā nepiedienīgā nozīmē, bet vispār. Varu sarunāties par jebkuru tēmu, esmu sācis brīvāk ģērbties. Tagad esmu pavisam citādāks."

Biankas lomā iestudējumā dejo Olga Smirnova, Lielā teātra baleta prīma.

Smirnova dzimusi un augusi Sanktpēterburgā. Nonākusi dejas pasaules uzmanības centrā vēl pirms Vaganovas Krievu baleta akadēmijas beigšanas, kad saņēma Mihaila teātra Grand Prix un divus nesavietojamus darba piedāvājumus – no Maskavas Lielā teātra un tā mūžsenā konkurenta – Sanktpēterburgas Marijas teātra. Viņa izvēlējās Lielā teātra trupu, kur viņai tika garantēta solistes vieta. Nostrādājusi piecus gadus, Smirnova 2016. gadā kļuva par visjaunāko prīmu Lielajā teātrī. Pirmā Krievijā nodejoja Tatjanas partiju Krenko baletā "Oņegins", marķīzi Sampjetri Pjēra Lakota "Marko Spadā", Belu – Posohova "Mūsu laikmeta varonī". Starp viņas pārējām lomām izceļama princese Aurora "Apburtajā princesē", Odeta/Odīlija "Gulbju ezerā", Anastasija "Ivanā Bargajā", Nikija "Bajadērā", Karmena "Karmensvītā", Kitrija "Donā Kihotā", Margarita Gotjē "Kamēliju dāmā" un Džona Neimeijera baleta "Anna Kareņina" galvenā varone.

"Man ir veicies, ka līdz pat šai dienai nekad neesmu dejojusi lomas, kuras man nepatīk, tādēļ man vienmēr ir vēlme uz skatuves dalīties tajā, ko esmu atradusi sevī pati un ko manī ielikuši horeogrāfi. Man patīk padarīt lomas par savām, tās izprast, piepildīt."

Savukārt Lučencio lomā iestudējumā ir Semjons Čudins, Lielā teātra baleta premjers.

Tikko pabeidzis Novosibirskas horeogrāfijas skolu, Čudins aizbrauca uz Dienvidkoreju, lai dejotu pirmās partijas Oļega Vinogradova vadītajā Seulas "Universal Ballet" trupā. Pēc četriem gadiem kļuva par Cīrihes baleta premjeru, pēc tam – par Staņislavska un Ņemiroviča-Dančenko Maskavas akadēmiskā muzikālā teātra premjeru. Kopš 2011. gada – Lielā teātra premjers un tā galvenais princis: Princis Zigfrīds "Gulbju ezerā", Princis Dezirē "Apburtajā princesē", Princis Riekstkodis "Riekstkodī". Starp citām klasiskā repertuāra lomām ir Bazils baletā "Dons Kihots", Džeimss "Silfīdā", Solors "Bajadērā", Grāfs Alberts "Žizelē", Žans de Briēns "Raimondā". Pirmais Lielajā teātrī izpildīja Ļenska partiju Krenko "Oņeginā", Kņaza Federiči partiju Lakota "Marko Spadā", Kavalieri de Grijē "Kamēliju dāmā" un Kareņinu – Neimeiera "Annā Kareņinā".

Jekaterina Krisanova, Vladislavs Lantratovs, Olga Smirnova un Semjons Čudins uz Latvijas Nacionālās operas skatuves dejos 8. oktobrī. Savukārt 9. oktobrī galvenās partijas baletā "Spītnieces savaldīšana" izpildīs Anastasija Staškeviča, premjers Artjoms Ovčarenko un Lielā teātra solisti Kristīna Kretova un Deniss Savins.

Biļetes uz viesizrādēm nopērkamas Latvijas Nacionālās operas un "Biļešu paradīzes" kasēs.