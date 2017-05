Ģertrūdes ielas teātrī 12. maijā plkst. 19.00 viesosies viens no progresīvākajiem čehu eksperimentālā teātra kolektīviem "D'epog", portālu "Delfi" informē Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāvji.

Teātra trupa, kas nāk no Čehijas pilsētas Brno, Rīgā rādīs izrādi "Prieks prieku mīl" (čehu: "Vše, co je krásné, rozmnožit má se"). Tās nosaukumā izmantots fragments no Šekspīra 8. soneta, apvienoti performances mākslas, fiziskā un dramatiskā teātra elementi. Iestudējums pēta svinību un svētku funkciju mūsdienu sabiedrībā, cilvēku spēju vai nespēju piedalīties svinībās, priecāties, dalīties, piedzīvot svinēšanas fenomenu komunālā un kolektīvā līmenī. "D'epog" raksturīgi izcelt skatītāja lomu izrādē, dodot tam maksimālu interpretācijas brīvību izrādes nozīmes radīšanā. Lai paplašinātu skatītāja uztveres robežas, "D'epog" strādā ar "telpas dramaturģiju", kas rada īpašu skatuves un auditorijas dianmiku. Rīgas izrādē čehu kolektīvam pievienosies režisors, aktieris un komponists, 2016. gada "Spēlmaņu nakts" balvas laureāts Toms Auniņš. Tāpat tiek solīts vēl kāds pārsteigums.

"D'epog" režisore Lucia Repašska raksturo izrādes tēmu: "Mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kurai laiku pa laikam nepieciešams "atslēgties" no ikdienas un kura tīko piedzīvot "kaut ko īpašu". Ne katra diena ir dzīres, un vairākām dienām ir jāpaiet, lai pienāktu ilgi gaidītā piektdiena. Ko un kāpēc mēs svinam? Ballīte – vai tas ir laiks, kad mums vairs nav garlaicīgi? Kas ir tas katalizators, kas mums nepieciešams, lai justos jautri? Vai mums vispār nepieciešams izbēgt no ikdienas? Un uz kurieni tad?"

Izrādes dramaturģiju veidojis Matiašs Dlabs, telpas un kostīmu mākslinieks – Matejs Sīkora, aktieri – Raģims Brihta, Zdeņeks Polāks, Janeta Prokešova un Zuzana Smutkova. Izrāde čehu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Eksperimentālā teātra mākslinieku grupa no Brno "D'epog" aktīvi darbojas jau septīto sezonu. Kolektīvs savas aktivitātes īsteno pēc teātra laboratoriju principa, radot darbus, kas apvieno dramatisko un fizisko teātri, performanču un multimediālo mākslu. Būtiska "D'epog" laboratoriskās darbības sastāvdaļa ir aktiermeistarības darbnīcu vadīšana. No 8. līdz 11. maijam kolektīvs viesojas Latvijas Kultūras akadēmijā un dalās savās psihofiziskā teātra treniņa metodēs ar teātra un laikmetīgās dejas mākslas studentiem.

Biļetes uz izrādi nopērkamas ĢIT mājaslapā. Biļešu cena 9 eiro, ar atlaidi skolēniem, skolotājiem, studentiem un pensionāriem – 5 eiro.

Ģertrūdes ielas teātris atrodas Ģertrūdes iela 101a, Rīgā.