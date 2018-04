10. un 11. decembrī Dailes teātrī būs iespēja noskatīties Viljama Šekspīra lugas "Karalis Līrs" iestudējumu, kurā galveno lomu atveido izcilais krievu aktieris Konstantīns Raikins. Viņš par šīs lomas atveidojumu saņēma "Zelta masku" kā gada labākais aktieris, portālu "Delfi" informē viesizrāžu rīkotāji.

"Viens no ievērojamākajiem Viljama Šekspīra darbiem – luga "Karalis Līrs" – ir iestudēts Krievijas leģendārajā teātrī "Satirikons" ("Сатирикон"). Izrādes režisors ir Jurijs Butusovs, kurš ir viens no šā brīža vadošajiem režisoriem Krievijā. Galveno lomu izrādē atveido aktieris Konstantīns Raikins, kurš par šo izrādi saņēma prestižo balvu. Šī izrāde Krievijā, un ne tikai, ir atzīta par vienu no nozīmīgākajām izrādēm pēdējā desmitgadē," saka projekta producents Edijs Zalaks.

Lomās: Konstantīns Raikins, Vladimirs Boļšovs, Timofejs Tribuncevs, Jakovs Lomkins, Konstantīns Tretjakovs, Deniss Suhanovs, Agripina Steklova, Artems Osipovs, Antons Kuzņecovs, Elena Bereznova, Jeļizaveta Martines Kardenas, Marina Drovosekova, Marjana Spivak, Glafira Tarhanova.

Režisors: Jurijs Butusovs, scenogrāfs: Aleksandrs Šiškins, baletmeistars: Nikolajs Reutovs, gaismu mākslinieks: Anatolijs Kuzņecovs, skaņu režisors: Sergejs Ļebedevs, muzikālais noformējums: Jurijs Butusovs, režisora asistente: Elvīra Kekejeva.

Viesizrāžu rīkotāji neiesaka iestudējumu bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem.

Biļetes uz izrādi var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.