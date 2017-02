Latvijas Nacionālajā teātrī 4. martā pirmizrādi piedzīvos starptautiski pazīstamā krievu režisora, Maskavas Gogoļa centra mākslinieciskā vadītāja Kirila Serebreņņikova iestudējums "Tuvā pilsēta". Lugas, ko režisors nodēvējis par absurda komēdiju, autors ir lietuviešu dramaturgs Marjus Ivaškevičs.

Luga ir par attiecībām ģimenē. Trīsdesmitgadnieki Ivo un Annika mīl viens otru, tomēr ģimenes dzīves rutīna, darbs un trīs bērni, dara savu, un Ivo gandrīz ik nedēļas nogali pazūd no mājām, lai pabūtu kopā ar draugiem un paskatītos uz savu dzīvi no malas – no tuvās pilsētas. Kad Annikai tas beidzot apnīk, arī viņa dodas uz otru pilsētu - paskatīties, kas ir tas, ko redz Ivo, un dzīve sagriežas ar kājām gaisā...

"Stāsts par to brīdi, kad mēs saviem slepenajiem sapņiem ļaujam iznākt no zemapziņas un tie ņem varu pār racionālo, ikdienas dzīvē tik noderīgo prātu," izrādi raksturo tās veidotāji.

Lomās: Marija Bērziņa, Maija Doveika, Dita Lūriņa, Jānis Āmanis, Gundars Grasbergs, Arturs Krūzkops, Romāns Bargais, Kārlis Reijers un Kaspars Zvīgulis.

"... esmu pārliecināts, ka seksuāls vai, teiksim, juteklisks ir tikai privāts pārdzīvojums, nekad ne publisks. (..) Teātris pievērš mūsu uzmanību mūsu privātajai pieredzei, personiskajiem stāstiem, kas ar mums ir notikuši, bet kurus mēs esam aizmirsuši, un tie, nolikti kaut kur tālu un dziļi, tur dus. Mēs tos neizmantojam, tāpēc ka ikdienas dzīvē mums vajag pavisam ko citu," skaidro režisors.

"Bet teātris – tā ir atgriešanās pie mūsu personiskajiem noslēpumiem. Ne jau aktierspēles dēļ skudriņas pārskrien pār ādu, bet skatītāju pašu pieredzes dēļ. Ne jau sižetam publika seko līdzi, bet tam, kā viņos pašos kaut kas ataust atmiņā. Arī Romeo un Džuljetas skatītājiem nav žēl, bet pašiem sevis.... Mākslinieki un māksla 21. gadsimtā ir medijs, kas reizēm rupji, bet reizēm uzmanīgi paņem mūs aiz rokas un ved uz konkrētu vietu mūsos. Uz prātu. Uz sirdi...," saka Serebreņņikovs.

Iestudējumu neiesaka līdz 18 gadu vecumam.

Luga "Tuvā pilsēta" (2005), tulkota angļu, krievu, somu, slovēņu, itāliešu, latviešu valodā, iestudēta Triestē (2008), Maskavā (2011), Pori (2012), Grenoblē (2015), Oklendā (2016).

Kirils Serebreņņikovs Latvijas Nacionālajā teātrī iepriekš iestudējis trīs izrādes –

Nikolaja Gogoļa "Mirušās dvēseles" (2010), Georga Bīhnera "Voiceks" (2012) un Raiņa/Jēkaba Nīmaņa "Raiņa sapņus" (2015), kas visas tikušas nominētas "Spēlmaņu nakts" balvai kā Gada izrādes, kā arī citās nominācijās. Iestudējums "Mirušās dvēseles" šo balvu ir saņēmis kā sezonas labākā izrāde.

Lugas autors Marjus Ivaškevičs (1973) ir lietuviešu prozaiķis un dramaturgs, teātra un kino režisors. Latvijā viņa darbu "Izraidītie" Dailes teātrī 2012. gadā iestudēja režisors Oskars Koršunovs.