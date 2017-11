Sestdien, 25. novembrī, "Spēlmaņu nakts" balvai nominētā horeogrāfes Kristīnes Brīniņas dokumentālā dejas izrāde "I Am a Really Shy Person" (tulk. "Es esmu ļoti kautrīgs cilvēks") tiks rādīta Siguldas kon-certzālē "Baltais flīģelis", portālu "Delfi" informē izrādes veidotāji.

Dokumentālā dejas izrāde "I Am a Really Shy Person" ir tapusi iedvesmojoties no diriģenta Andra Nelsona, vērojot viņu darbībā un klausoties intervijas. Izrāde ir Kristīnes Brīniņas pašportrets caur diri-ģenta Andra Nelsona prizmu, kur ar teksta, mūzikas, ķermeņa valodas un fantāzijas starpniecību ho-reogrāfe cenšas iemiesoties apbrīnotajā māksliniekā, ar cerību tajā saskatīt sevi. Tas nav stāsts nav par karjeras panākumiem, bet par spēju būt ar atvērtu sirdi.

Kristīne intervijā radio "Klasika" skaidro, ka Andra teikums – "Es esmu ļoti kautrīgs cilvēks" – visprecī-zāk atspoguļo to, kā mēs, Kristīne un Andris, sevi izjūtam un par ko kļūstam brīdī, kad ļaujamies savai sirdslietai un darām to, kas mūs patiešām aizrauj. Tad vairs nav būtiski eksistenciālie jautājumi – kas es esmu, kā jūtos, ko par sevi domāju. Nokrīt paškritikas robeža, kas mūs iegrožo, un tad mēs patiešām dzīvojam.

Savukārt Laura Bokiša portālā "Satori.lv" raksta, ka izrāde ir savdabīga, bet atmiņā paliekoša, kompak-ta formātā, bet emocionāli bagāta: "To ir grūti viennozīmīgi vērtēt, un tas nemaz nav slikti. Kristīne, manuprāt, vienmēr ir strādājusi ar neparastām tēmām, kas primāri ir svarīgas viņai pašai, līdz ar to ra-da dalītas sajūtas skatītājos. Bet iekšējā saskaņa un intuīcija ir milzīgs spēks. "

Izrāde notiks 25. novembrī plkst. 19.00 Siguldas koncertzālē "Baltais flīģelis" (Šveices ielā 19), biļetes pieejamas Biļešu paradīzes kasēs un internetā.