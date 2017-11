Latvijas Kultūras akadēmija aicina uz krievu laikmetīgās dejas horeogrāfu Alberta Alberta, Aleksandras Koņņikovas un Andreja Andrianova izrādi "Šķirsts", ko varēs noskatīties 3. decembrī plkst. 18.00 LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejā.

2007. gadā minētā horeogrāfu trijotne toreizējā laikmetīgās dejas centrā "Aktu zāle" Maskavā parādīja kopdarbu "Speak-такль", kas sastāvēja no lekciju un performanču virknes par dejas improvizācijas dažādām praksēm. Pēc desmit gadiem viņi atkal satikušies un kopā izveidojuši izrādi "Šķirsts. Ne visi izglābsies", kuras moto: "Tas ir tāds brīdis, kad tu jūties kā mājās, bet vienlaikus saproti, ka māju nav un nekad nav bijis."

Laikmetīgās dejas izrāde "Šķirsts", kuras nosaukumā ietverta atsauce uz Noasa šķirstu, ir asprātīgs ceļojums triju cilvēku attiecībās gan cilvēciskā, gan profesionālā ziņā. Izrāde ir izaugusi no horeogrāfes Aleksandras Koņņikovas pētnieciskā projekta "Darbības laboratorija" pieredzes, kas pēta darbību kā skatuves mākslas pamatvienību. Izrāde ir polifoniska struktūra, kurā katrs tās dalībnieks tiecas attīrīt savu darbību no tā, kas nav nepieciešams vai pietiekams tās norisei, bet dramaturģija un kompozīcija veidojas it kā nejauši. Šajā polifoniskajā struktūrā, kur kopīgā norise tiek ģenerēta reālajā laikā, visiem elementiem - dejai, kustībai, tekstam, skaņai - ir līdzvērtīga nozīme, bet gan skatītāji, gan paši izrādes dalībnieki to var brīvi interpretēt. Piemēram, kā izrādi – satikšanos, kur pieredzējušie horeogrāfi izbauda atkalsatikšanās prieku, bet skatītāji satiekas ar dejas un improvizācijas vēsturi.

Alberts Alberts un Aleksandra Koņņikova ir 1999. gadā Maskavā dibinātās horeogrāfu apvienības "Po.V.S.Tanze" kodols, kas piedalījušies visos, vairāk nekā 20, apvienības projektos – dejas performancēs un eksperimentālās kustību kamerizrādēs, kuru veidotāji pielieto dažādus izteiksmes līdzekļus un netiecas savus darbus ietilpināt kādā konkrētā stilā vai žanrā. Iepriekšējā izrāde "Asinis" tika nominēta Krievijas nacionālajai prēmijai "Zelta maska 2017" trijās kategorijās - labākā laikmetīgās dejas izrāde, labākā sieviešu lomas izpildītāja un labākais vīriešu lomas izpildītājs. Abi horeogrāfi veidojuši kustību partitūras daudzām dramatiskā teātra izrādēm Maskavā, tajā skaitā Kirila Serebreņņikova izrādēm "Plastilīns", "Tēlojot upuri", "Mežs" u.c. Kopš 2016. gada viņi ir režisora Borisa Juhananova vadītā Maskavas "Staņislavaska elektroteātra" pastāvīgie horeogrāfi.

Andrejs Andrianovs savā ziņā ir krievu laikmetīgās dejas leģenda, kurš jau kopš 90. gadu vidus daudz strādā Eiropā un ir viens no pirmajiem kontaktimprovizācijas pasniedzējiem Krievijā. Latvijas skatītāji viņu iepazina pirms pieciem gadiem Latvijas Jaunā teātra institūta rīkotajās BRUT dienās Rīgā izrādē "Made in Russia", kurā viņš kopā ar Oļegu Suļimeiko asprātīgi aplūkoja laikmetīgās dejas attīstību un klišejas.

Izrāde "Šķirsts" ievadīs nedēļu garu meistardarbnīcu "Darbības laboratorija", kuru LKA Laikmetīgās dejas mākslas bakalaura programmas un Teātra mākslas maģistrantūras apakšprogrammas studentiem vadīs Aleksandra Koņņikova un Alberts Alberts. Izrādes un meistardarbnīcas norisi Rīgā atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas Kultūras akadēmija.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un pirms izrādes Teātra muzejā.