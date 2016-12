Īpašajā svētku programmā "Versijas. Vecgada koncerts" piedalīsies arī Valmieras teātra aktieri – Ieva Puķe, Kārlis Neimanis, Rūta Dišlere un Ģirts Rāviņš.

"Koncertā netrūks humora. Viens no profesionālākajiem vidējās paaudzes mūziķu ansambļiem "Brokastis četratā" to lieliski prot. Jokosimies par klasiskām un pazīstamām opermūzikas tēmām. Šis koncerts būs īpašs arī ar to, ka pirmo reizi uz Valmieras teātra skatuves koncertēs simfoniskais orķestris. Līdz ar to tāds – silts un gaišs – tas būs arī šī svētku koncerta apmeklētājam," par tuvojošos notikumu stāsta Emīls Zilberts.

Svētku koncerts paredzēts divās daļās, sākot ar dažādu laikmetu un pazīstamu operas tēmu saspēli džeza toņos kopā ar simfonisko orķestri, beidzot ar populāru un iemīļotu mūziklu ārijām un duetiem. Izskanēs fragmenti no Georga Frīdriha Hendeļa, Džoakīno Rosini, Volfganda Amadeja Mocarta un Žorža Bizē operām, kā arī tādiem iemīļotiem mūzikliem, kā "Les Miserables", "The Phantom of the Opera", "Notre Damme de Paris", "My Fair Lady" u.c.

"Versijas. Vecgada koncerts" Valmieras teātrī skanēs arī 29. un 30. decembrī.