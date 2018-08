Valmieras teātra sezonas pirmā pirmizrāde būs Reja Bredberija 'Fantočini noslēpums'

Foto: Matīss Markovskis

Valmieras teātra pirmā Lielās zāles pirmizrāde jaunajā sezonā gaidāma 27. septembrī – Reja Bredberija "Fantočini noslēpums". To veido režisore Jekaterina Polovceva no Maskavas un scenogrāfs Emīls Kapelušs no Sanktpēterburgas, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Ieva Puķīte.