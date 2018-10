Valmieras teātrī 27. septembrī pirmizrādi piedzīvoja šīs sezonas pirmais jauniestudējums – viesrežisores Jekaterinas Polovcevas (Maskava) iestudētā izrāde "Fantočini noslēpums", portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Marta Cekule.

Izrāde ir poētiskas atmiņas un ilgas par ģimeni, mīlestību, zaudējuma sāpēm un to pārvarēšanu. Par to, uz ko klusībā cer ikviens – absolūtas mīlestības un nemirstības sasniegšanu. Iestudējums balstīts uz izcilā amerikāņu rakstnieka Reja Bredberija fantastikas īsprozas stāstu "Elektriskā ķermeņa dziesma" ("I Sing The Body Electric"), kas uz Latvijas teātru skatuves tiek iestudēts pirmo reizi. Tāpat izrādē izskan arī līdz šim latviski netulkoti amerikāņu dzejnieka, modernās dzejas aizsācēja, Volta Vitmena dzejoļi.

Izrādes radošajā komandā darbojās – scenogrāfs Emīls Kapeļušs (Sanktpēterburga), kostīmu māksliniece Agnese Kaupere, gaismu mākslinieks Igors Fomins. Lomās: Dace Everss, Rihards Jakovels, Ingus Kniploks, Tālivaldis Lasmanis un Rihards Rudāks, Elīna Vāne.

Režisore Jekaterina Polovceva (1983) ir beigusi S. Ženovača režijas meistardarbnīcu Maskavā (GITIS), Teātra un Kino aktieru institūtu Jekaterinburgā, Tomskas drāmas režisoru skolu. Šobrīd strādā Maskavas teātrī "Sovremeņņik", Puškina teātrī, kā pedagoģe darbojas S. Ženovača meistardarbnīcā režijas katedrā, kā arī Maskavas Kinoskolā. Ir 2010. gada "Zelta maskas" prēmijas laureāte par teātra projektu "Jaunie režisori bērniem", kā arī prēmijas "Zelta saraksts" laureāte par izrādi "Ļevs Tolstojs. Ainas" un Otrā studentu darbu konkursa laureāte par labāko aktieru ansambli.